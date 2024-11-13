(تمهيدي دوري اليد).. انتصارات للسالمية والتضامن وبرقان في انطلاق الأسبوع السابع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء مواجهات الأسبوع السابع من القسم الأول (الدور التمهيدي) لبطولة الدوري
الكويتي لكرة اليد (الدمج) موسم (2024 - 2025) بإقامة ثلاثة لقاءات شهدت فوز فرق السالمية والتضامن وبرقان.
وواصل متصدر الترتيب (السالمية) انتصاراته وهذه المرة على حساب (اليرموك) إذ تغلب عليه بنتيجة (33 - 28) ليسجل الأخير خسارته السادسة على التوالي.
وأنهى (السالمية) شوط المباراة الأول متقدما بفارق ثلاثة أهداف (16 - 13) ليواصل أفضليته في الشوط الثاني مسجلا انتصاره السادس مقابل تعادل واحد.
وفي مباراة
"مثيرة" تغلب (التضامن) على (الساحل) برميات الترجيح (3 - 1) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (29 - 29).
وانتهى شوط المباراة الأول الذي جاء متكافئا بتقدم (الساحل) بفارق ثلاثة أهداف (16 - 13) إلا أن (التضامن) عاد إلى المواجهة وانتزع الفوز.
وفي اختتام مواجهات اليوم حقق (برقان) انتصارا مهما على (الصليبيخات) بنتيجة (28 - 22) ليقترب من فرق الصدارة.
وشهد شوط المباراة الأول والتي سادتها الندية الكبيرة والمستوى الفني العالي تقدم (الصليبيخات) بفارق هدف واحد (15-14) إلا أن (برقان) تفوق في شوط الثاني محققا الفوز.
وتستكمل مباريات الأسبوع السابع يوم غد الخميس بمواجهتي (العربي) مع (النصر) و(القرين) مع (القادسية).
ويستمر تأجيل مباريات (الكويت) و (كاظمة) لمشاركتهما في بطولة الأندية الآسيوية الـ27 المؤهلة لبطولة العالم (سوبر جلوب 2025) والتي انطلقت أمس الأول الاثنين وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.(النهاية)
ح م ش / م ص ع
MENAFN13112024000071011013ID1108883220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.