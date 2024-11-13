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(تمهيدي دوري اليد).. انتصارات للسالمية والتضامن وبرقان في انطلاق الأسبوع السابع

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء مواجهات الأسبوع السابع من القسم الأول (الدور التمهيدي) لبطولة الدوري الكويتي لكرة اليد (الدمج) موسم (2024 - 2025) بإقامة ثلاثة لقاءات شهدت فوز فرق السالمية والتضامن وبرقان.
وواصل متصدر الترتيب (السالمية) انتصاراته وهذه المرة على حساب (اليرموك) إذ تغلب عليه بنتيجة (33 - 28) ليسجل الأخير خسارته السادسة على التوالي.
وأنهى (السالمية) شوط المباراة الأول متقدما بفارق ثلاثة أهداف (16 - 13) ليواصل أفضليته في الشوط الثاني مسجلا انتصاره السادس مقابل تعادل واحد.
وفي مباراة "مثيرة" تغلب (التضامن) على (الساحل) برميات الترجيح (3 - 1) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (29 - 29).
وانتهى شوط المباراة الأول الذي جاء متكافئا بتقدم (الساحل) بفارق ثلاثة أهداف (16 - 13) إلا أن (التضامن) عاد إلى المواجهة وانتزع الفوز.
وفي اختتام مواجهات اليوم حقق (برقان) انتصارا مهما على (الصليبيخات) بنتيجة (28 - 22) ليقترب من فرق الصدارة.
وشهد شوط المباراة الأول والتي سادتها الندية الكبيرة والمستوى الفني العالي تقدم (الصليبيخات) بفارق هدف واحد (15-14) إلا أن (برقان) تفوق في شوط الثاني محققا الفوز.
وتستكمل مباريات الأسبوع السابع يوم غد الخميس بمواجهتي (العربي) مع (النصر) و(القرين) مع (القادسية).
ويستمر تأجيل مباريات (الكويت) و (كاظمة) لمشاركتهما في بطولة الأندية الآسيوية الـ27 المؤهلة لبطولة العالم (سوبر جلوب 2025) والتي انطلقت أمس الأول الاثنين وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.(النهاية)

ح م ش / م ص ع




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