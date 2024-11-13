Thursday, 14 November 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آل سالم إلى الثامنة بأمانة جازان

11/13/2024 3:14:37 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت الموافقة على ترقية بدر بن موسى آل سالم من منسوبي إدارة المشتريات والعقود بأمانة منطقة جازان إلى المرتبة الثامنة. وأعرب آل سالم عن اعتزازه بهذه الترقية التي تُعدُّ حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
ويعدُّ آل سالم من الكوادر البشرية المُتقِنة لعملها وتنقل في عدة وظائف بالأمانة عمل فيها بتفانٍ وإخلاص.

MENAFN13112024000089011017ID1108883163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث