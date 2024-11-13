آل سالم إلى الثامنة بأمانة جازان

آل سالم إلى الثامنة بأمانة جازان
التاريخ
11/13/2024 3:14:37 PM
(MENAFN
- Al Watan)
صدرت الموافقة على ترقية بدر بن موسى آل سالم من منسوبي إدارة المشتريات والعقود بأمانة منطقة جازان إلى المرتبة الثامنة. وأعرب آل سالم عن اعتزازه بهذه الترقية التي تُعدُّ حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
ويعدُّ آل سالم من الكوادر البشرية المُتقِنة لعملها وتنقل في عدة وظائف بالأمانة عمل فيها بتفانٍ وإخلاص.
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