(MENAFN
- Al Watan)
شاركت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطلاق مشروع تشجير متنزه حلي البري بمحافظة القنفذة، حيث يستهدف المشروع زراعة أكثر من 90 ألف شجرة محلية، وذلك على مساحة تزيد عن خمسة ملايين متر مربع.
وتم تدشين المشروع بحضور محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، ومدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس طارق بن محمد مدني، بالتزامن مع إطلاق حملة التشجير السنوي لعام 2024 ضمن فعاليات مبادرة ((السعودية الخضراء)) حيث سبق المشروع حملة تشجير في محافظة خليص، على أن تستكمل هذه الحملة في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وسيتم في مشروع تشجير متنزه حلي البري استخدام مياه سد وادي حلي لتوفير الري للمساحة المستهدفة، إذ يعد هذا السد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية، حيث يصل ارتفاعه إلى 95 مترًا، وتبلغ سعته التخزينية 250 مليون متر مكعب، ليكون بذلك ثاني أكبر السدود في المملكة، كما يعد وادي حلي من أكبر أودية الجزيرة العربية بطول يزيد عن 145 كيلومترًا عند موقع السد، ويتميز الوادي بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده.
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