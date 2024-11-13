6.6 مليار دينار دخلت خزينة الدولة في 9 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت الإيرادات المحلية منذ بدء العام الحالي 2024 وحتى نهاية أيلول الماضي، نحو 6.690 مليار دينار، مسجلة زيادة قدرها 105.9مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، فإن الإيرادات تغطي 90 بالمئة من النفقات الجارية.
وكانت الإيرادات المحلية بلغت 5.972 مليار دينار في آب الماضي، بنسبة تغطية للنفقات الجارية 89.8 بالمئة.
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