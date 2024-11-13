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6.6 مليار دينار دخلت خزينة الدولة في 9 أشهر

11/13/2024 3:13:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغت الإيرادات المحلية منذ بدء العام الحالي 2024 وحتى نهاية أيلول الماضي، نحو 6.690 مليار دينار، مسجلة زيادة قدرها 105.9مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.


ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، فإن الإيرادات تغطي 90 بالمئة من النفقات الجارية.


وكانت الإيرادات المحلية بلغت 5.972 مليار دينار في آب الماضي، بنسبة تغطية للنفقات الجارية 89.8 بالمئة.

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