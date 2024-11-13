الخرابشة: الأردن حقق 27% من مزيج الطاقة المتجددة

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- Alghad Newspaper)
الخرابشة من COP29: نطمح لخفض الانبعاثات 31% بحلول 2030 بدعم الشركاء الدوليين
*الخرابشة في COP29: الأردن يعزز جهوده في الطاقة المتجددة ويستهدف خفض الانبعاثات 31% بحلول 2030
عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، عدة اجتماعات ثنائية، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) المُنعقد حالياً في العاصمة الأذرية باكو.خلال الفترة 11-22 تشرين الثاني الحالي.
والتقى الخرابشة مع المدير الإداري لاستراتيجية المناخ والتنفيذ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد كاربنتر، ومديرة الطاقة /أوراسيا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيدا سيتديكوفا.
واستعرض الخرابشة خلال اللقاء تقدّم الأردن في مجال الطاقة المُتجددة، والجهود المبذولة في مجال الهيدروجين الأخضر، كما استعرض تقدّم سير العمل بالمشاريع الممولة من البنك.
وفي لقاء آخر، عقد الخرابشة اجتماعاً مع مدير عام البنك الاستثماري الأوروبي العالمي أندرو ماكدويل، بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، حيث تم مناقشة أهمية دعم مخرجات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين، وضمان إدماج القطاع الخاص في تنفيذ هذه المخرجات.
من جهته أكد أندرو ماكدويل، التزام البنك بدعم مثل هذه المشاريع، وتطوير آليات التمويل وسد الفجوة فيها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية كفاءة الطاقة وتطوير برنامج وطني لها، مع إيجاد آليات التمويل المناسبة لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات كافة في الاردن.
وعرض الخرابشة خلال اللقاءات تقدّم الأردن في التحوّل نحو الطاقة المتجددة، حيث بلغ مزيج الطاقة المُتجددة من مُجمل مصادر الطاقة في الأردن نحو 27%، والتأكيد على أهمية مشروع الناقل الوطني، وان يكون مصحوبا بخطة لجعل المشروع متوافقاً مع المتطلبات البيئية، حيث يعتبر من أهم المشاريع المُدرجة ضمن التزامات الأردن المحددة وطنياً في اتفاقية باريس للمناخ (NDCs) للوصول إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 31% بحلول عام 2030.
وبحث الخرابشة في الاجتماع الجانبي مع مدير عام التعاون الدولي في وزارة البيئة والأمن الطاقي الايطالية أليخاندرو جيري، أوجه التعاون وتقدم سير العمل في تنفيذ المشاريع المشتركة، والتأكيد على التزام الجانب الإيطالي بدعم مقترحات المشاريع التي يطورها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
واتفق الجانبان على مناقشة المقترحات بشكل تفصيلي خلال اجتماع اللجنة الفنية المنوي عقده في مدينة روما نهاية الشهر الجاري.
وسيعقد الخرابشة خلال الايام القادمة العديد من الاجتماعات على هامش المؤتمر مع شركاء رئيسيين، لمناقشة الفرص المتاحة لضمان حشد التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
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