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الخرابشة: الأردن حقق 27% من مزيج الطاقة المتجددة

11/13/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الخرابشة من COP29: نطمح لخفض الانبعاثات 31% بحلول 2030 بدعم الشركاء الدوليين
*الخرابشة في COP29: الأردن يعزز جهوده في الطاقة المتجددة ويستهدف خفض الانبعاثات 31% بحلول 2030

عقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، عدة اجتماعات ثنائية، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) المُنعقد حالياً في العاصمة الأذرية باكو.خلال الفترة 11-22 تشرين الثاني الحالي.
والتقى الخرابشة مع المدير الإداري لاستراتيجية المناخ والتنفيذ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاري بويد كاربنتر، ومديرة الطاقة /أوراسيا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيدا سيتديكوفا.

واستعرض الخرابشة خلال اللقاء تقدّم الأردن في مجال الطاقة المُتجددة، والجهود المبذولة في مجال الهيدروجين الأخضر، كما استعرض تقدّم سير العمل بالمشاريع الممولة من البنك.

وفي لقاء آخر، عقد الخرابشة اجتماعاً مع مدير عام البنك الاستثماري الأوروبي العالمي أندرو ماكدويل، بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، حيث تم مناقشة أهمية دعم مخرجات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين، وضمان إدماج القطاع الخاص في تنفيذ هذه المخرجات.

من جهته أكد أندرو ماكدويل، التزام البنك بدعم مثل هذه المشاريع، وتطوير آليات التمويل وسد الفجوة فيها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية كفاءة الطاقة وتطوير برنامج وطني لها، مع إيجاد آليات التمويل المناسبة لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات كافة في الاردن.

وعرض الخرابشة خلال اللقاءات تقدّم الأردن في التحوّل نحو الطاقة المتجددة، حيث بلغ مزيج الطاقة المُتجددة من مُجمل مصادر الطاقة في الأردن نحو 27%، والتأكيد على أهمية مشروع الناقل الوطني، وان يكون مصحوبا بخطة لجعل المشروع متوافقاً مع المتطلبات البيئية، حيث يعتبر من أهم المشاريع المُدرجة ضمن التزامات الأردن المحددة وطنياً في اتفاقية باريس للمناخ (NDCs) للوصول إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 31% بحلول عام 2030.

وبحث الخرابشة في الاجتماع الجانبي مع مدير عام التعاون الدولي في وزارة البيئة والأمن الطاقي الايطالية أليخاندرو جيري، أوجه التعاون وتقدم سير العمل في تنفيذ المشاريع المشتركة، والتأكيد على التزام الجانب الإيطالي بدعم مقترحات المشاريع التي يطورها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

واتفق الجانبان على مناقشة المقترحات بشكل تفصيلي خلال اجتماع اللجنة الفنية المنوي عقده في مدينة روما نهاية الشهر الجاري.

وسيعقد الخرابشة خلال الايام القادمة العديد من الاجتماعات على هامش المؤتمر مع شركاء رئيسيين، لمناقشة الفرص المتاحة لضمان حشد التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

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