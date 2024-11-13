عملة بتكوين تتخطى 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

عملة بتكوين تتخطى 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق
التاريخ
11/13/2024 3:13:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تجاوزت عملة بتكوين مستوى 90 ألف دولار الأربعاء، إذ لم تظهر أي علامة على تباطؤ صعودها المستمر وسط توقعات بأن تكون إدارة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مؤيدة للعملات المشفرة.
وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات ارتفاعا في أسبوع منذ الانتخابات، فلامست 91110 دولارا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي أحدث تداولات، قفزت 2.4 % إلى 90432 دولارا.-(وكالات)
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