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عملة بتكوين تتخطى 90 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

11/13/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تجاوزت عملة بتكوين مستوى 90 ألف دولار الأربعاء، إذ لم تظهر أي علامة على تباطؤ صعودها المستمر وسط توقعات بأن تكون إدارة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مؤيدة للعملات المشفرة.


وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات ارتفاعا في أسبوع منذ الانتخابات، فلامست 91110 دولارا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي أحدث تداولات، قفزت 2.4 % إلى 90432 دولارا.-(وكالات)

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