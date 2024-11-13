ولي العهد عبر إنستغرام: مبارك لخريجي دورة فرسان المستقبل

ولي العهد عبر إنستغرام: مبارك لخريجي دورة فرسان المستقبل
التاريخ
11/13/2024 3:12:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد
عبر حسابه على موقع إنستغرام، الأربعاء، بعد رعايته لتخريج الفوج الخامس من ضباط فرسان المستقبل (فوج اليوبيل الفضي) في الكلية العسكرية الملكية ، قال فيها: "مبارك لخريجي دورة فرسان المستقبل، ولذويهم وكل أمنيات التوفيق لهم في خدمة الوطن".
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