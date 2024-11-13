قطر: تكريم أردني ضمن الفائزين بجوائز أبرز صناع المحتوى العرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الدوحة- شهدت الدوحة أول من أمس، تكريم الفائزين من أبرز الشخصيات المؤثّرة وصنّاع المحتوى من مختلف الدول العربية.
وتم تكريم الفائزين ضمن حفل "ديجيتال كريتورز أواردز 2024"، الذي أقيم في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية، بعد أن تم تحويله لوجهة ترفيهية تراثية.
وفاز من الأردن، صانع المحتوى عن فئة التعليم، عمر أبو الرب، وذلك لدوره في إثراء المحتوى التعليمي الرقمي.
وقد تم اختيار الفائزين من ضمن 100 شخصية من أبرز الشخصيات المؤثّرة وصنّاع المحتوى من مختلف الدول العربية.
وتعتبر جوائز "ديجيتال كريتورز أواردز" تقديرًا للمحتوى الرقمي العربي وتشجيعًا لصنّاعه، حيث تُبرز الدور الذي يلعبه هؤلاء المبدعون في إيصال الرسائل الهادفة وإلهام الجماهير، كما تسلط الضوء على إمكانات الإبداع والابتكار في العالم العربي، وتفتح المجال أمام الشباب لاستخدام منصاتهم الرقمية للتأثير الإيجابي والتعبير عن قضاياهم وأحلامهم.
وشهد حفل التكريم، حضورَ نُخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين العرب والعالميين، بالإضافة إلى شخصيات معروفة في صناعة الإعلام والتسويق الرقْمي.
وتم الإعلان عن الفائزين في 15 فئةً متنوعة، حيث فاز في فئة الأطفال السوري جورجيو خوري، بتميزه في تقديم محتوى إبداعي للأطفال، وفي فئة السياحة فاز الجزائري كواس خبيب، الذي أبدع في تصوير معالم طبيعية وثقافية في مختلف أنحاء العالم.
وفي فئة الطبخ فاز السعودي عبد الرحمن بخش، الذي أثار إعجاب المتابعين بوصفاته المبتكرة، وفي فئة المحتوى الرياضي كان اللبناني بلال الحداد، على موعد مع التتويج بفضل محتواه الرياضي المتميز.
أمَّا في فئة الفن، فحصد المخرج التونسي سامي شافعي، الجائزة لإبداعاته النقدية السينمائية وأسلوبه المبدع في السرد الفني، وفي فئة العائلة فاز فريق ريفكا فاميلي من الجزائر، لتقديمهم محتوى يركز على الحياة العائلية وقيمها، فيما تميز في فئة الفكاهة حسام كويك بمحتواه الفكاهي الذي استطاع رسم الابتسامة على وجوه متابعيه.
وفي فئة الألعاب الإلكترونية، حصد فريق The Ultimates GG من السعودية جائزة هذا المجال بفضل براعتهم في تقديم محتوى الألعاب.
وعلى صعيد البودكاست، كانت الجائزة من نصيب العراقية نور نعيم، لمحتواها الإبداعي، فيما فاز د.كريم علي، بجائزة المحتوى الصحي بمحتواه الطبي وتوعية المتابعين بأهمية الصحة.
وفي فئة البث الحي، فاز الجزائري كريم كروبي، بفضل إبداعه في التفاعل المباشر مع الجمهور، فيما كان حسن سليمان، المعروف بـ "أبوفلة"، من أبرز الفائزين في فئة أعمال الخير بفضل جهوده الإنسانية المميزة.
وفي فئة المحتوى التقني، فاز المصري أحمد كمال، لدوره في تقديم محتوى تعليمي تقني متطور، وفي فئة اللايف ستايل، كانت من نصيب السوري غيث مروان، الذي جذب المتابعين بأسلوب حياته المميز.-(بترا)
MENAFN13112024000072011014ID1108883085