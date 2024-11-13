Friday, 15 November 2024 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر: تكريم أردني ضمن الفائزين بجوائز أبرز صناع المحتوى العرب

11/13/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة- شهدت الدوحة أول من أمس، تكريم الفائزين من أبرز الشخصيات المؤثّرة وصنّاع المحتوى من مختلف الدول العربية.
وتم تكريم الفائزين ضمن حفل "ديجيتال كريتورز أواردز 2024"، الذي أقيم في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية، بعد أن تم تحويله لوجهة ترفيهية تراثية.
وفاز من الأردن، صانع المحتوى عن فئة التعليم، عمر أبو الرب، وذلك لدوره في إثراء المحتوى التعليمي الرقمي.
وقد تم اختيار الفائزين من ضمن 100 شخصية من أبرز الشخصيات المؤثّرة وصنّاع المحتوى من مختلف الدول العربية.
وتعتبر جوائز "ديجيتال كريتورز أواردز" تقديرًا للمحتوى الرقمي العربي وتشجيعًا لصنّاعه، حيث تُبرز الدور الذي يلعبه هؤلاء المبدعون في إيصال الرسائل الهادفة وإلهام الجماهير، كما تسلط الضوء على إمكانات الإبداع والابتكار في العالم العربي، وتفتح المجال أمام الشباب لاستخدام منصاتهم الرقمية للتأثير الإيجابي والتعبير عن قضاياهم وأحلامهم.
وشهد حفل التكريم، حضورَ نُخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين العرب والعالميين، بالإضافة إلى شخصيات معروفة في صناعة الإعلام والتسويق الرقْمي.
وتم الإعلان عن الفائزين في 15 فئةً متنوعة، حيث فاز في فئة الأطفال السوري جورجيو خوري، بتميزه في تقديم محتوى إبداعي للأطفال، وفي فئة السياحة فاز الجزائري كواس خبيب، الذي أبدع في تصوير معالم طبيعية وثقافية في مختلف أنحاء العالم.
وفي فئة الطبخ فاز السعودي عبد الرحمن بخش، الذي أثار إعجاب المتابعين بوصفاته المبتكرة، وفي فئة المحتوى الرياضي كان اللبناني بلال الحداد، على موعد مع التتويج بفضل محتواه الرياضي المتميز.
أمَّا في فئة الفن، فحصد المخرج التونسي سامي شافعي، الجائزة لإبداعاته النقدية السينمائية وأسلوبه المبدع في السرد الفني، وفي فئة العائلة فاز فريق ريفكا فاميلي من الجزائر، لتقديمهم محتوى يركز على الحياة العائلية وقيمها، فيما تميز في فئة الفكاهة حسام كويك بمحتواه الفكاهي الذي استطاع رسم الابتسامة على وجوه متابعيه.
وفي فئة الألعاب الإلكترونية، حصد فريق The Ultimates GG من السعودية جائزة هذا المجال بفضل براعتهم في تقديم محتوى الألعاب.
وعلى صعيد البودكاست، كانت الجائزة من نصيب العراقية نور نعيم، لمحتواها الإبداعي، فيما فاز د.كريم علي، بجائزة المحتوى الصحي بمحتواه الطبي وتوعية المتابعين بأهمية الصحة.
وفي فئة البث الحي، فاز الجزائري كريم كروبي، بفضل إبداعه في التفاعل المباشر مع الجمهور، فيما كان حسن سليمان، المعروف بـ "أبوفلة"، من أبرز الفائزين في فئة أعمال الخير بفضل جهوده الإنسانية المميزة.
وفي فئة المحتوى التقني، فاز المصري أحمد كمال، لدوره في تقديم محتوى تعليمي تقني متطور، وفي فئة اللايف ستايل، كانت من نصيب السوري غيث مروان، الذي جذب المتابعين بأسلوب حياته المميز.-(بترا)

MENAFN13112024000072011014ID1108883085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث