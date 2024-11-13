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شبان شاركوا في Cop29: ولي العهد قدم رؤية بيئية متقدمة تحفظ البيئة والسلام معا

11/13/2024 3:11:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - أكد شباب شاركوا في الوفد الأردني لمؤتمر التغير المناخي cop29 المنعقد في باكو بأذربيجان، أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر في كلمة الأردن بالمؤتمر عن رؤية بيئية متقدمة، تحفظ البيئة والسلام في آن معا، وقدم سموه مفهوما جديدا برؤية عميقة ربطت بين التغير المناخي والآثار الناجمة عن الحروب.
كما بينوا أن سموه دعا دول العالم لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، والتي تؤثر سلبا على البيئة وتضعف الإجراءات الإيجابية التي تتصدى لظاهرة التغير المناخي، مشيرين الى إن كلمة سمو ولي العهد في المؤتمر، كانت نوعية واستثنائية، وتطرقت إلى قضايا لم تُناقش من قبل، بخاصة في مجال ربط التغير المناخي بما تنتجه الحرب الدائرة في المنطقة منذ أكثر من سنة من غازات دفيئة، وتدمير لعناصر البيئة الطبيعية.
كما تطرق سموه في كلمته التي كانت محل اهتمام قادة الوفود المشاركة، إلى أن تحقيق العدالة المناخية والإنسانية، لن تتحقق إلا بإعادة بناء الثقة في المجتمع الدولي، والاعتراف بالإخفاقات السابقة في تحقيق العدالة البيئية والمناخية بين الدول، بخاصة تلك المستضيفة للاجئين.
مدير مؤسسة التدوير من أجل التعليم عبدالرحمن الزغول، قال إن مشاركة سموه، وإلقاء كلمة الأردن في المؤتمر أمام زعماء العالم، كان لها أثر كبير في نفوس الشباب الأردني المشارك في هذا الحدث العالمي المهم، مؤكدا أن مشاركة سموه، كانت محل تقدير وإعجاب قادة العالم في المؤتمر، وتعكس اهتمام الأردن بالقضايا المناخية والبيئية، والتركيز على دور الشباب الأردني في التعامل معها.
الناشطة في العمل المناخي دعاء الديرباني، أكدت أن مشاركة سمو ولي العهد في القمة، حفزتنا لمزيد من العمل من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرة الى أنه لا يوجد عدالة مناخية دون تحقيق للسلام أو كما أكد سموه ضرورة "البدء بالعمل لإنقاذ كوكبنا من قناعة مفادها أن جميع الأرواح تستحق الإنقاذ، والتضامن الذي نحتاجه يعتمد على الإيمان بهذه الحقيقة".
وقالت إن مشاركة شباب مع سموه في القمة، تعطي معنى متجددا بأنهم صناع التغيير، ونحن بمشاركتنا كناشطين شباب في العمل المناخي، أطلقنا في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف مبادرة "المنذر المناخي"، إيمانا بأن لكل فرد في مجتمعنا دورا مؤثرا وفاعلا في محيطه، مستهدفين بهذه المبادرة، الأطفال والنساء والشباب، كونهم الأشخاص الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، وستطلق هذه المبادرة وطنيا بعد المؤتمر في الأردن ومصر وليبيا والمغرب ولبنان، لتكون نموذجا عالميا لعقد الشراكات وتبادل المعرفة في عدة دول.
الخبير في التشريعات البيئية د. ماهر المومني، قال إن كلمة سمو الأمير في المؤتمر نوعية واستثنائية، تطرقت لقضايا لم تُناقش من قبل، بخاصة في مجال ربط التغير المناخي بالأوضاع السائدة في المنطقة العربية، لا سيما الحروب المستمرة، وبالأخص في غزة.
ورأى الرئيس التنفيذي لمنصة موضوع رامي قواسمي، أن كلمة سمو ولي العهد، حملت دعوة عميقة للتضامن الإنساني، إذ أكد أهمية مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية بروح التعاون.
كما قال الناشط في الأمن الغذائي وتغير المناخ عبد الرحمن الحباشنة، إن كلمة سمو ولي العهد، تذكير مؤلم وملهم بمدى معاناة أهل غزة جراء تدمير بيئتهم، مبينا أن هذه الكلمات لا تدع لنا خياراً سوى أن نتحرك، ليس فقط بالتعاطف، ولكن بتوحيد الجهود والعمل على حلول حقيقية ومستدامة.
وأكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، أن ولي العهد قدّم منظورا جديدا في القمة، مسلطًا الضوء على التحديات البيئية والسياسية المعقدة التي تؤثر على الأردن والمنطقة. واستثمر سموه هذه المنصة الدولية لتسليط الضوء على الأزمات البيئية والمناخية وربطها بالحروب المدمرة في المنطقة العربية، بخاصة ما العدوان الغاشم والدمار الكارثي في غزة.
وأكد أمين عام وزارة البيئة السابق د. محمد الخشاشنة، أن كلمة سموه في القمة، تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الأردن للقضايا البيئية، سيما التغير المناخي، مشيرا إلى أن ولي العهد أكد أهمية الربط بين التغير المناخي والأحداث الإقليمية، مع التركيز على الآثار البيئية للحروب والصراعات، كما هو الحال في غزة، إذ تعاني البيئة من تلوث كبير في الهواء والماء وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات ووصف هذا الربط السياسي بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز التضامن الدولي، الذي يمثل شعار المؤتمر "التضامن من أجل كوكب صالح للعيش وكوكب أخضر".
بدوره قال رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي د. رضا الخوالدة إن سمو ولي العهد قدم رؤية جديدة للتغير المناخي من الناحية الإنسانية، بربطه للحروب وأثرها البيئي السلبي على العالم أجمع، مبينا أن سموه ربط بمقاربة ذكية ولماحة بين ظاهرة التغير المناخي والحروب وتبعات اللجوء التي أدت للضغط المتزايد على البنية التحتية وفاقمت من ظاهرة التغير المناخي.-(بترا)

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