عدوان إسرائيلي مكثف على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، غارات جوية مكثفة على منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفة المباني والمنشآت في عدة أماكن.



وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن الغارات تركزت بشكل خاص على مناطق (الشياح، والغبيري، وحارة حريك)، ما أسفر عن حركة نزوح كبيرة من تلك المناطق، مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرتين فوق بيروت وضواحيها.



في سياق متصل، يواصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، زيارة المقر العام لبعثة "اليونيفل" في منطقة الناقورة، للاطلاع على سير عمليات البعثة.