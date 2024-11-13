بعد بنائه بؤرا استيطانية في غزة.. ماذا يخطط الاحتلال؟

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن التوجه السياسي للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وتفريغ المنطقة الشمالية للقطاع من السكان، لكنه يواجه معضلة رئيسية.



وجاء حديث الدويري في سياق تعليقه على ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في وقت سابق من أن الجيش الإسرائيلي يبني بؤرا استيطانية للبقاء طويلا بغزة، ونقلت عن صور أقمار اصطناعية ومصادر أن الجيش يفتح محاور جديدة ويشق طرقا واسعة في القطاع، ويهدم بشكل منهجي المباني التي لا تزال قائمة في غزة.



وأضاف اللواء الدويري أن التوجه الإسرائيلي يقضي بفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه ووسطه، والأسوأ هو تجزئة المجزأ، في محوري نتساريم وفلاديلفيا، مما سيعني قطع غزة عن العالم.



وكشف أن الخطة الإسرائيلية قديمة، لكن الجديد فيها يتعلق بمحاولات فصل الشمال عن مدينة غزة. وبشأن محور نتساريم، فقد قام الاحتلال بتوسعته من كيلومترين إلى 8 كيلومترات، وشق طرق معبدة ومد خطوط الكهرباء وأنشأ 4 مواقع دائمة.



أما المحور الآخر فيتعلق بشق طريق آخر جديد في منطقة كيسوفيم في غلاف غزة، وكان ذلك بالتزامن مع توسعة لشارع الرشيد في منطقة غرب خان يونس والمواصي في جنوبي قطاع غزة، وأكد اللواء الدويري أن الممر الفاصل بين الشمال ومدينة غزة لا يزال العمل جاريا على توسيعه.



وكما قام جيش الاحتلال بتوسعة محور فيلادلفيا إلى كيلومترين.



وربط الخبير العسكري والإستراتيجي بين ما يقوم جيش الاحتلال في قطاع غزة وما تعرف بخطة الجنرالات التي قال إنها تنص على تفريغ المنطقة بكاملها، من نتساريم شمالا وليس فقط محافظة الشمال، وأكد أن هناك مخططات عملت لإقامة مستوطنات في منطقة الشمال، وجولات سياحية في البواخر لإقناع من يرغب في الاستيطان.



وعن إمكانية تحقيق هذا الهدف الإسرائيلي، أشار اللواء الدويري -في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة- إلى الظروف والمعطيات القائمة على المستويات الإقليمية والدولية والعربية، وإلى الحصار الذي تتعرض له المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ 404 أيام.



وأوضح أن المقاومة الفلسطينية لا تزال موجودة في الميدان وتقوم بعمليات نوعية، لكن الواقع العام يفرض نفسه.



غير أن اللواء الدويري أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ودعاة الاستيطان يواجهون معضلة رئيسية تتمثل في تمسك الإنسان الفلسطيني في غزة بأرضه وبأنقاض بيته.