Friday, 15 November 2024 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 3365

11/13/2024 3:10:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء، إن عدد الشهداء في لبنان جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 3365 على الأقل، كما بلغ عدد الجرحى والمصابين 14344.


وأضافت الوزارة أن 78 شخصا استشهدوا وأصيب 122 أمس الثلاثاء.

MENAFN13112024000072011014ID1108883058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث