ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 3365

ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 3365
التاريخ
11/13/2024 3:10:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء، إن عدد الشهداء في لبنان جراء هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 3365 على الأقل، كما بلغ عدد الجرحى والمصابين 14344.
وأضافت الوزارة أن 78 شخصا استشهدوا وأصيب 122 أمس الثلاثاء.
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