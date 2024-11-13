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تمويل واستدامة علاج السرطان (2-2)

11/13/2024 3:10:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الواقع التالي لتمويل كلف علاج السرطان في الأردن غير قابلة للاستدامة في ضوء أرقام النمو التضخم الحاصلة، وهو ما يحتم على المعنيين ايجاد نماذج مبتكرة في تمويل علاج السرطان في خطوة استشرافية للمستقبل استحدثت مؤسسة الحسين للسرطان منذ 20 عاماً برنامج تأمين رعاية إيماناً منها بأن تمويل علاج السرطان سيواجه تحديات على المستوى الوطني بناءً على الدراسات الاكتوارية والتوقعات العلمية، وأن النهج التشاركي في التمويل هو الحل.
تأمين رعاية هو برنامج تأمين تكافلي اجتماعي لتأمين علاج السرطان، يطبق أعلى المعايير العلمية والاكتوارية المعتمدة عالمياً في إدارة برامج التأمين لتغطية علاج السرطان للمصابين من مشتركيه.
يحقق التأمين النهج التشاركي في تمويل علاج السرطان، حيث يتيح الفرصة للقادرين من الأفراد والشركات للمساهمة في تمويل علاج السرطان. يضم تأمين رعاية أكثر من 210,000 مشترك، وساهم في علاج أكثر من أربعة آلاف حالة سرطان حتى الآن.
المواطن والقطاع الخاص جاهزان لتأدية دورهما في استدامة علاج السرطان بشرط الوصول المتكافئ للعلاج النوعي بموجب دراسة استطلاع الرأي العام التي تم تنفيذها من قبل مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، وتعتقد الغالبية العظمى من المستجيبين 95 % بأن وجود تأمين صحي لعلاج السرطان مهم جداً. 74 % من المستجيبين بيّنوا أنهم يستطيعون ويودّون في المساهمة بمبلغ مالي سنوي بسيط، مقارنة بتكاليف العلاج الكلية لضمان تغطية جزء كامل تكاليف العلاج في حال إصابتهم بمرض السرطان لا قدر الله، والغالبية العظمى منهم 90 % سيختارون تأمين أنفسهم وأفراد أسرتهم في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري.
تعتقد الغالبية العظمى 92 % من المستجيبين بأن تغطية كلف علاج السرطان بما يضمن حق وصول كافة المرضى لنفس المستوى من الخدمات ذات الجودة العالية، يحتاج إلى توحيد جهود أكثر من جهة.
القطاع الخاص قادر، ويساهم في تغطية الكلف الوطنية لعلاج السرطان بدليل أن 80 % من منتسبي تأمين رعاية هم من الشركات، وما يقارب 75 % من المنتسبين من الشركات تتحمّل كافة الكلف عن موظفيها.
النتيجة الحتمية لتمويل غير مستدام المساس بحق المواطن بالعلاج إلا إذا تمت إعادة النظر في آلية تمويل علاج السرطان لتصبح مبنية على نهج التأمين بدلاً من تغطية التكاليف بعد العلاج.
لقد ساهمت كافة الأطراف في تمويل علاج السرطان بما فيها القطاع الخاص والفئات القادرة من الأفراد ضمن سياق تأميني عادل ومحدد. هذا وتم أخذ عدد الحالات الحالية والمتوقعة والكلف المترتبة على مدة العلاج عند التخطيط لتمويل علاج السرطان ورصد الموازنات الصحية وإجراء دراسات اكتوارية دورية.
كما تم تأسيس صندوق وطني لتمويل علاج السرطان بنهج تشاركي يحقق معايير الاستدامة والحماية الاجتماعية على حد سواء. واخيرًا، لقد تمت الاستفادة من قصص النجاح محليا ودوليا والدروس المستفادة في تمويل علاج السرطان مثل تأمين رعاية، لذلك إذا ارادت الحكومة مواصلة التميز النسبي في معالجة السرطان محليا واقليميا ، فإن الأمر اليوم بات ملحا للخروج بآليات ونماذج تمويل جديدة تشارك الخزينة في العبء المالي لمواجهة تحديات التضخم المستقبلية التي باتت على الأبواب وتشكل خطرا حقيقيا على استدامة التمويل لمواجهة هذا المرض الخطير.

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