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وعود ترامب للعرب.. هل تتحقق؟

11/13/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






تضم ولاية ميتشغن الأميركية، أكبر تجمع للجاليات العربية والإسلامية في عموم الولايات المتحدة الأميركية، وقد كان مؤخراً لهذه الولاية الكلمة الفصل بعد ولاية بنسلفانيا وهي من الولايات المتأرجحة في حسم السباق الرئاسى بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب الجمهوري وكامالا هاريس الديمقراطية.
المرشح الجمهوري دونالد ترامب حسم السباق لصالحه، وفاز بأريحية كبيرة على منافسته الديمقراطية، وبتنا ننتظر تنصيبه حال إجراءات نقل الإدارة.
ومن المعروف أن الحزب الجمهوري يمثل الجانب المحافظ والمنحاز بشكل متطرف وقوي للكيان الصهيوني، رغم أن مجموعة الضغط اليهودية المسماة باللوبي الصهيوني ((الأيباك)) تنشط في كلا الحزبين المهيمنين على الساحة السياسية في أميركا، ولها تأثيرها الكبير داخل كليهما.
لكن الأمر المختلف هذه المرة، هو أن يأتي الوقت الذي تكون فيه كلمة مؤثرة للجالية العربية في الانتخابات الرئاسية والنيابية الأميركية، وهو أمر مثير للاهتمام، وقد يشكل أساسا لأداء هذه الجالية فيما سيأتي من انتخابات في المستقبل.
الجالية العربية والإسلامية حاولت التواصل مع الحزب الديموقراطي ممثلاً بمرشحته كامالا هاريس، فتعرضت للإهمال والتهميش، فقد كان جل تركيز حملتها على العنصر الأفريقي واللاتيني، ما أدى إلى تواصل الجالية العربية مع الحزب الجمهوري ممثلاً بمرشحه دونالد ترامب، وقد ذكر أحد ممثلي الجالية العربية والإسلامية، أن ترامب استجاب لطلبهم لقائه واستمع لمطالبهم، وتمكنوا من انتزاع وعد يتعهد فيه بإيقاف الحرب على غزة.
هذا التواصل وما نتج عنه من وعد، يمثل خطوة مهمة تشير إلى الاهتمام المتنامي من قبل مرشحي الرئاسة الأميركية بالجالية العربية والإسلامية وأصواتها في صناديق الاقتراع. وما يثير الانتباه هنا التجاهل الذي لمسه مندوبو الجاليات العربية والإسلامية من قبل حملة كامالا هاريس وحزبها الديمقراطي، على نقيض ما كان يدعيه الحزب بانفتاحه على جميع شرائح المجتمع الأميركي، فقد كان تفاعله مع الجاليات العربية ضعيفاً لا يرقى إلى القضايا الثقيلة التي تشغل بال الجاليات العربية والإسلامية في أميركا، وجاء الأمر على غير المتوقع بتواصل الحزب الجمهوري مع ممثلي هذه الجاليات والاستماع إلى مطالبها مع ترامب شخصياً، وهذا حتماً أمر مستغرب!
من البديهي أن الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي يصرحان بتأييدهما المطلق للكيان الصهيوني، إلا أن موقف ترامب يدفعنا إلى مراقبة مدى صدق وعوده وجديته في إيقاف الحرب المجنونة التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، أما لبنان فقد التقى ترامب مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين وقدم لهم تعهداً خطياً، بوقف الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان.
حتى يوم تنصيبه الموافق الثاني من كانون الثاني (يناير) العام المقبل، ستشهد المنطقة العربية تصعيداً كبيراً ومسعوراً من قبل حكومة نتنياهو ضد جبهتي غزة وجنوب لبنان، لإحراز (( إنجازات)) تصب في رصيد الكيان المحتل واستغلالها في محادثات تسوية محتملة مع حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، فهل سيفي ترامب بوعوده للعرب بوقف هذه الحرب المجنونة؟!
الأيام المقبلة ستثبت صدق وعوده من عدمها.

MENAFN13112024000072011014ID1108883052

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