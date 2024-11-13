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التنوع الثقافي والتراث العريق في أيام السودان بحديقة السويدي

11/13/2024 3:04:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت شعار "انسجام عالمي" وضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، تواصل حديقة السويدي في الرياض فعالية "أيام السودان"، مقدمة تجربة فريدة تعكس تراث السودان العريق وتنوعه الثقافي، وتجمع الفعاليات بين عروض الفنون الشعبية، والأزياء التقليدية، وفنون الطهي، والحرف اليدوية، لتقدم للزوار لمحة عن مجتمع متنوع يضم 570 قبيلة، و57 مجموعة عرقية، و114 لغة.
وأعرب زوار الفعالية عن إعجابهم بهذه التجربة التي كشفت لهم عراقة الثقافة السودانية، وقال أحد الزوار، "أدهشتني الأزياء التقليدية وتنوع الأطعمة التي تعكس مناطق السودان المختلفة، وأشعر أنني في جولة حول السودان دون مغادرة الرياض"، بينما أشاد آخر بكرم الضيافة السودانية وتفاصيل الطقوس التقليدية، مؤكدًا أن الفعالية عمّقت فهمه لثقافة السودان وأثارت رغبته في استكشاف المزيد.
من جانبها، أضافت العروض الموسيقية والرقصات الشعبية مثل "الكمبلا" إيقاعاً من الحماس، حيث تفاعل الجمهور مع الطبول التراثية والألحان التي نقلت الأجواء السودانية الأصيلة إلى قلب العاصمة السعودية، وفي منطقة الحرف اليدوية، تفاعل الزوار مع الحرفيين السودانيين واستمتعوا بمشاهدة إبداعاتهم في النقوش والتطريز اليدوي التقليدي، معبّرين عن إعجابهم بمدى الحرفية والإتقان في الأعمال المعروضة.
وتأتي "أيام السودان" لتجسد رؤية المملكة في الانفتاح على الثقافات وتعزيز التعايش، وتؤكد على التزامها بتعميق التفاهم والتواصل الثقافي بين السعوديين والمقيمين، مما يخلق روابط إنسانية مشتركة ويعزز التبادل الثقافي بين مختلف

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