التنوع الثقافي والتراث العريق في أيام السودان بحديقة السويدي

(MENAFN
- Al Watan)
تحت شعار "انسجام عالمي" وضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين" التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، تواصل حديقة السويدي في الرياض فعالية "أيام السودان"، مقدمة تجربة فريدة تعكس تراث السودان العريق وتنوعه الثقافي، وتجمع الفعاليات بين عروض الفنون الشعبية، والأزياء التقليدية، وفنون الطهي، والحرف اليدوية، لتقدم للزوار لمحة عن مجتمع متنوع يضم 570 قبيلة، و57 مجموعة عرقية، و114 لغة.
وأعرب زوار الفعالية عن إعجابهم بهذه التجربة التي كشفت لهم عراقة الثقافة السودانية، وقال أحد الزوار، "أدهشتني الأزياء التقليدية وتنوع الأطعمة التي تعكس مناطق السودان المختلفة، وأشعر أنني في جولة حول السودان دون مغادرة الرياض"، بينما أشاد آخر بكرم الضيافة السودانية وتفاصيل الطقوس التقليدية، مؤكدًا أن الفعالية عمّقت فهمه لثقافة السودان وأثارت رغبته في استكشاف المزيد.
من جانبها، أضافت العروض الموسيقية والرقصات الشعبية مثل "الكمبلا" إيقاعاً من الحماس، حيث تفاعل الجمهور مع الطبول التراثية والألحان التي نقلت الأجواء السودانية الأصيلة إلى قلب العاصمة السعودية، وفي منطقة الحرف اليدوية، تفاعل الزوار مع الحرفيين السودانيين واستمتعوا بمشاهدة إبداعاتهم في النقوش والتطريز اليدوي التقليدي، معبّرين عن إعجابهم بمدى الحرفية والإتقان في الأعمال المعروضة.
وتأتي "أيام السودان" لتجسد رؤية المملكة في الانفتاح على الثقافات وتعزيز التعايش، وتؤكد على التزامها بتعميق التفاهم والتواصل الثقافي بين السعوديين والمقيمين، مما يخلق روابط إنسانية مشتركة ويعزز التبادل الثقافي بين مختلف
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