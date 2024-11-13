مبيعات المستثمرين المحليين تقود مؤشرات البورصة للتراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News) جمال الدين: ترجيحات بتحرك EGX30 بين مستويات 31700 و32200 نقطة،
دفعت عمليات جنى الأرباح مؤشرات البورصة لتراجع جماعى للجلسة الثانية على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتظهر جميع المؤشرات بالأحمر قبيل ختام تداولات الأسبوع.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 31433.01 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 1.16% ليصل إلى 3233.06 نقطة.
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وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 8326.58 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11581.56 نقطة،
قال محمد فرغلى، العضو المنتدب في شركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة أبدت إشارات الضعف مع تراجع الأسواق الأمريكية، خاصة مع تبادل مراكز السيولة بين الأسهم والمؤسسات.
وتوقع فرغلى أن تعاود مؤشرات البورصة الارتفاع مرة أخرى بعد عودة المشترين مع انخفاض أسعار الأسهم، موضحًا أن عملية جني الأرباح أمر طبيعي، خاصة بعد القفزة القوية التي شهدتها المؤشرات الجلسات السابقة.
وشهد السوق تداولات بقيمة 3.891 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.281 مليار سهم، بتنفيذ 107.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 64 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مستشفى النزهة الدولي بنسبة 10.27%، والعامة للصوامع والتخزين بنسبة 9.22%.
وتراجعت أسعار 110 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بنحو 6%، وسهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنحو 5%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.272 تريليون جنيه بخسائر 5 مليارات جنيه.
قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن 80% من الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي تراجعت أمس بعد موجة صعود شهدها المؤشر لمدة خمس جلسات متصلة بعد اختراق مستوى 31040 نقطة المستوى الفيصلي.
وأضاف أن موجة الضغوط البيعية تسببت في عدم تخطي المؤشرالرئيسي منطقة 31700 نقطة، مشيرًا إلى أن المستويات المتوقع وصول المؤشر الرئيسي إليها عند 31100 نقطة، و31040 نقطة منطقة دعم مع تحركات عرضية على المؤشر الرئيسي EGX30.
ورجح أن يتحرك المؤشر بين مستويات 31700 و32200 نقطة، وستكون إشارة إيجابية عند اختراقه، ناصحًا المستثمرين بالتعامل مع الأسهم بشكل منفصل خلال المستويات الحالية.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 138.1 مليون جنيه و23.8 مليون جنيه مستحوذين على نسب 71.43% و23.33%، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 161.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.24%.
وسجل الأفراد 62.77% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافي شراء بقيمة 144.4 مليون جنيه و2.1 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه.
وسجلت المؤسسات 37.22% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى بيع بقيمة 282.6 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافي شراء 24.6 مليون جنيه و159.8 مليون جنيه على الترتيب.
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