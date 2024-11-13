مبيعات المستثمرين المحليين تقود مؤشرات البورصة للتراجع

دفعت عمليات جنى الأرباح مؤشرات لتراجع جماعى للجلسة الثانية على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتظهر جميع المؤشرات بالأحمر قبيل ختام تداولات الأسبوع.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 31433.01 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 1.16% ليصل إلى 3233.06 نقطة.

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وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 8326.58 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11581.56 نقطة،

قال محمد فرغلى، العضو المنتدب في شركة الصك لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة أبدت إشارات الضعف مع تراجع الأسواق الأمريكية، خاصة مع تبادل مراكز السيولة بين الأسهم والمؤسسات.

وتوقع فرغلى أن تعاود مؤشرات البورصة الارتفاع مرة أخرى بعد عودة المشترين مع انخفاض أسعار الأسهم، موضحًا أن عملية جني الأرباح أمر طبيعي، خاصة بعد القفزة القوية التي شهدتها المؤشرات الجلسات السابقة.

وشهد السوق تداولات بقيمة 3.891 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.281 مليار سهم، بتنفيذ 107.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 64 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مستشفى النزهة الدولي بنسبة 10.27%، والعامة للصوامع والتخزين بنسبة 9.22%.

وتراجعت أسعار 110 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بنحو 6%، وسهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنحو 5%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.272 تريليون جنيه بخسائر 5 مليارات جنيه.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن 80% من الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي تراجعت أمس بعد موجة صعود شهدها المؤشر لمدة خمس جلسات متصلة بعد اختراق مستوى 31040 نقطة المستوى الفيصلي.

وأضاف أن موجة الضغوط البيعية تسببت في عدم تخطي المؤشرالرئيسي منطقة 31700 نقطة، مشيرًا إلى أن المستويات المتوقع وصول المؤشر الرئيسي إليها عند 31100 نقطة، و31040 نقطة منطقة دعم مع تحركات عرضية على المؤشر الرئيسي EGX30.

ورجح أن يتحرك المؤشر بين مستويات 31700 و32200 نقطة، وستكون إشارة إيجابية عند اختراقه، ناصحًا المستثمرين بالتعامل مع الأسهم بشكل منفصل خلال المستويات الحالية.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 138.1 مليون جنيه و23.8 مليون جنيه مستحوذين على نسب 71.43% و23.33%، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 161.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.24%.

وسجل الأفراد 62.77% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافي شراء بقيمة 144.4 مليون جنيه و2.1 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 48.4 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات 37.22% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى بيع بقيمة 282.6 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافي شراء 24.6 مليون جنيه و159.8 مليون جنيه على الترتيب.