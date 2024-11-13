خطط ترامب الجمركية قد تكلف ألمانيا 1% من ناتجها المحلى الإجمالى

MENAFN - Al-Borsa News) حذر رئيس الألمانى، يواكيم ناجل، من أن الرسوم الجمركية التى هدد الرئيس الأمريكى المنتخب حديثًا دونالد بفرضها قد تعرقل الاقتصاد الألمانى بشكل كبير.

وقال ناجل، فى مقابلة مع صحيفة“دى تسايت” نُشرت يوم الأربعاء:“إذا تم تنفيذ خطط الرسوم الجمركية، فقد تكلفنا 1% من الناتج الاقتصادى”.

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وأضاف:“هذا مؤلم للغاية إذا أخذنا فى الاعتبار أن اقتصادنا لن ينمو على الإطلاق هذا العام، ومن المحتمل أن ينمو بأقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق الرسوم الأمريكية، وإذا فُرضت الرسوم الجديدة فعلاً، قد ندخل فى مرحلة النمو السلبى”.

ألقت نتائج الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضى بظلالها على توقعات اقتصاد منطقة اليورو، حيث قد تؤدى عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى تحول نحو السياسات الحمائية التجارية من الرئيس الأمريكى الجديد، بحسب ما أوضحته وكالة أنباء“بلومبرج”.

قبل الانتخابات التى جرت فى 5 نوفمبر، وعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين وبنسبة تصل إلى 20% على الجميع، ما يعد أكبر صدمة تجارية منذ قانون سموت-هاولى الذى أدى إلى تعميق الكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضى.

كذلك، قال فرانسوا فيليروى دى جالو، محافظ البنك المركزى الفرنسى، فى تصريحات أدلى بها لصالح إذاعة“فرانس إنتر” يوم الأربعاء، إن“نتيجة الانتخابات الأمريكية تزيد من المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى”.

وقال محافظ البنك المركزى الفنلندى، أولى رين، فى مقابلة مع تليفزيون“بلومبرج” فى وقت سابق هذا الأسبوع، إن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيمتد“على المدى المتوسط إلى الطويل”.

الأزمة الاقتصادية الألمانية

من المتوقع أن يشهد اقتصاد ألمانيا عامًا ثانيًا من الانكماش الكامل فى عام 2024، حيث تعانى الدولة التى تركز بشكل كبير على التصدير من ضعف الطلب العالمى، وركود فى قطاع التصنيع، وتداعيات أزمة الطاقة التى أشعلتها الحرب فى أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، أدى انهيار الحكومة الألمانية وإجراء انتخابات مبكرة مقررة فى 23 فبراير إلى خلق حالة إضافية من عدم اليقين.

ومع ذلك، رفض ناجل التعليق على السياسة فى برلين، لكنه أشار إلى وجود“حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات” داعياً السياسيين إلى التحرك بأسرع ما يمكن.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رفض ناجل الفكرة القائلة بأن البنك المركزى الأوروبى بطىء جداً فى خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى“استمرار الضغوط السعرية التى تعود بشكل أساسى إلى الأجور فى قطاع الخدمات”.

وقال إن“هذه الضغوط السعرية يتم تمويهها بانخفاض أسعار الطاقة”، ووصف ناجل التضخم مراراً وتكرارًا بأنه“وحش جشع”، لكنه أقر خلال مقابلة مع صحيفة“دى تسايت” بأن الأمر أصبح الآن“تحت السيطرة مجدداً”.

وأضاف:“كمصرفى مركزى، لا تنتهى مهمتك أبداً.. الحيلة تكمن فى ضمان بقاء معدل التضخم عند 2% على المدى الطويل”.