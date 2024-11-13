400 جنيه تراجعًا فى أسعار الحديد الاستثمارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار حديد التسليح الاستثمارى مع بداية الأسبوع الجارى بقيمة 400 جنيه للطن أرض المصنع.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض مصانع حديد التسليح الاستثمارى أخطرت وكلائها وموزعيها بخفض أسعار البيع.
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أوضح“الزينى” لـ”البورصة”، أن مصانع الحديد الاستثمارى لا تلتزم بالأسعار المعلنة للوكلاء والتجار، حال التعاقد على كميات كبيرة.
لفت إلى أن ركود السوق دفع التجار للبيع بهامش ربح منخفض للكميات مقابل الخصم الذى تحصل عليه حال التعاقد على كميات كبيرة.
قال أشرف الجارحي رئيس قسم مبيعات شركة حديد الجارحي، إن الشركة خفضت أسعار الحديد الاستثمارى بقيمة 400 جنيه ليصبح سعر الطن أرض المصنع 36.8 ألف جنيه للطن لتنشيط حركة المبيعات.
توقع محمد الخولى، رئيس شركة الجزيرة لتجارة حديد التسليح، أن تتجه المصانع لخفض أسعارها بفعل استقرار أسعار خام الخردة والبيليت عالميا، بعد الهبوط الذى شهدته الشهور الماضية.
أضاف، أن تراجع الطلب فى السوق المحلية، أدى إلى خفض هامش ربح التجار لتحريك المبيعات، والتعاقد على كميات جديدة لسداد مستحقات مرافق الكهرباء للحفاظ على دورة التشغيل.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد الاستثمارى تراجعت بقيم تتراوح بين 2 و2.5 ألف جنيه للطن خلال الثلاثة أشهر الماضية.
أضاف“حنفى”لـ”البورصة”، أن هبوط أسعار الخام عالميًا، واستقرار سعر صرف الدولار ووفرته فى البنوك، أبرز أسباب تراجع أسعار الحديد بالسوق.
لفت إلى أن أسعار الحديد الاستثمارى تتراوح بين 35.5 و38.5 ألف جنيه للطن حاليًا.
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