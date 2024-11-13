400 جنيه تراجعًا فى أسعار الحديد الاستثمارى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار حديد التسليح الاستثمارى مع بداية الأسبوع الجارى بقيمة 400 جنيه للطن أرض المصنع.

قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض حديد التسليح الاستثمارى أخطرت وكلائها وموزعيها بخفض أسعار البيع.

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أوضح“الزينى” لـ”البورصة”، أن مصانع الحديد الاستثمارى لا تلتزم بالأسعار المعلنة للوكلاء والتجار، حال التعاقد على كميات كبيرة.

لفت إلى أن ركود السوق دفع التجار للبيع بهامش ربح منخفض للكميات مقابل الخصم الذى تحصل عليه حال التعاقد على كميات كبيرة.

قال أشرف الجارحي رئيس قسم مبيعات شركة حديد الجارحي، إن الشركة خفضت أسعار الحديد الاستثمارى بقيمة 400 جنيه ليصبح سعر الطن أرض المصنع 36.8 ألف جنيه للطن لتنشيط حركة المبيعات.

توقع محمد الخولى، رئيس شركة الجزيرة لتجارة حديد التسليح، أن تتجه المصانع لخفض أسعارها بفعل استقرار أسعار خام الخردة والبيليت عالميا، بعد الهبوط الذى شهدته الشهور الماضية.

أضاف، أن تراجع الطلب فى السوق المحلية، أدى إلى خفض هامش ربح التجار لتحريك المبيعات، والتعاقد على كميات جديدة لسداد مستحقات مرافق الكهرباء للحفاظ على دورة التشغيل.

قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد الاستثمارى تراجعت بقيم تتراوح بين 2 و2.5 ألف جنيه للطن خلال الثلاثة أشهر الماضية.

أضاف“حنفى”لـ”البورصة”، أن هبوط أسعار الخام عالميًا، واستقرار سعر صرف الدولار ووفرته فى البنوك، أبرز أسباب تراجع أسعار الحديد بالسوق.

لفت إلى أن أسعار الحديد الاستثمارى تتراوح بين 35.5 و38.5 ألف جنيه للطن حاليًا.