((ستار شاين)) تفتتح المرحلة الأولى من مركزها اللوجستى لصيانة الحاويات غدا

MENAFN - Al-Borsa News) تدشن شركة ((ستار شاين شيبنج )) للخدمات اللوجستية، غدا (الخميس)، المرحلة الأولى من أول مركز لوجستى أخضر صديق للبيئة بمنطقة مرغم الصناعية فى الإسكندرية على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 50 مليون جنيه.

وقال حسام الديب، رئيس الشركة، إنَّ الشركة تسلمت المعدات، مطلع الشهر الجارى، وانتهت من الإجراءات المؤهلة لبدء عمليات التشغيل.

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وأضاف أن الخدمات المستهدف تقديمها تشمل ((إصلاح وصيانة الحاويات المبردة (الثلاجات)))، بالإضافة لتوفير مساحات تخزين الحاويات والبضائع العامة للشركات والخطوط والتوكيلات الملاحية.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من إعداد الدراسات المالية الخاصة بالمرحلة الثانية من المركز اللوجستى التى تقدر مساحتها بنحو 15 ألف متر، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم البدء فى إجراءات التعاقد على معداتها الشهر الجارى.

وأوضح أن ((ستار شاين)) حققت أعلى معدل لنقل الحاويات فى مصر خلال العام المالى 2023؛ حيث نقلت 11 ألف حاوية بالتعاون مع الخط الملاحى الألمانى ((Hapag Lloyd))، وتسعى الشركة حالياً لتعزيز أسطولها من الحاويات من خلال عمليات شراء جديدة من مختلف الخطوط الملاحية.

وتعمل ((ستار شاين)) فى أكبر ثلاث محطات للحاويات فى مصر، وهى: ((الإسكندرية للحاويات))، ((الصينية للحاويات))، و((تحيا مصر للحاويات))، كما تقدم الشركة خدمات نقل الحاويات عبر القطارات بين الموانئ المصرية.