Friday, 15 November 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((ستار شاين)) تفتتح المرحلة الأولى من مركزها اللوجستى لصيانة الحاويات غدا

11/13/2024 3:03:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدشن شركة ((ستار شاين شيبنج )) للخدمات اللوجستية، غدا (الخميس)، المرحلة الأولى من أول مركز لوجستى أخضر صديق للبيئة بمنطقة مرغم الصناعية فى الإسكندرية على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 50 مليون جنيه.

وقال حسام الديب، رئيس الشركة، إنَّ الشركة تسلمت المعدات، مطلع الشهر الجارى، وانتهت من الإجراءات المؤهلة لبدء عمليات التشغيل.

موضوعات متعلقة ((الأنفاق)) تدعو المكاتب الاستشارية لمشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية الوزير: المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة خلقت تعقيدات في حركة النقل وسلاسل التوريد “الجسر العربي” تضيف باخرة شحن جديدة لأسطولها مطلع 2025

وأضاف أن الخدمات المستهدف تقديمها تشمل ((إصلاح وصيانة الحاويات المبردة (الثلاجات)))، بالإضافة لتوفير مساحات تخزين الحاويات والبضائع العامة للشركات والخطوط والتوكيلات الملاحية.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من إعداد الدراسات المالية الخاصة بالمرحلة الثانية من المركز اللوجستى التى تقدر مساحتها بنحو 15 ألف متر، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم البدء فى إجراءات التعاقد على معداتها الشهر الجارى.

وأوضح أن ((ستار شاين)) حققت أعلى معدل لنقل الحاويات فى مصر خلال العام المالى 2023؛ حيث نقلت 11 ألف حاوية بالتعاون مع الخط الملاحى الألمانى ((Hapag Lloyd))، وتسعى الشركة حالياً لتعزيز أسطولها من الحاويات من خلال عمليات شراء جديدة من مختلف الخطوط الملاحية.

وتعمل ((ستار شاين)) فى أكبر ثلاث محطات للحاويات فى مصر، وهى: ((الإسكندرية للحاويات))، ((الصينية للحاويات))، و((تحيا مصر للحاويات))، كما تقدم الشركة خدمات نقل الحاويات عبر القطارات بين الموانئ المصرية.

MENAFN13112024000202011048ID1108882965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث