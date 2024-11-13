((ستار شاين)) تفتتح المرحلة الأولى من مركزها اللوجستى لصيانة الحاويات غدا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدشن شركة ((ستار شاين شيبنج )) للخدمات اللوجستية، غدا (الخميس)، المرحلة الأولى من أول مركز لوجستى أخضر صديق للبيئة بمنطقة مرغم الصناعية فى الإسكندرية على مساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 50 مليون جنيه.
وقال حسام الديب، رئيس الشركة، إنَّ الشركة تسلمت المعدات، مطلع الشهر الجارى، وانتهت من الإجراءات المؤهلة لبدء عمليات التشغيل.
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وأضاف أن الخدمات المستهدف تقديمها تشمل ((إصلاح وصيانة الحاويات المبردة (الثلاجات)))، بالإضافة لتوفير مساحات تخزين الحاويات والبضائع العامة للشركات والخطوط والتوكيلات الملاحية.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من إعداد الدراسات المالية الخاصة بالمرحلة الثانية من المركز اللوجستى التى تقدر مساحتها بنحو 15 ألف متر، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم البدء فى إجراءات التعاقد على معداتها الشهر الجارى.
وأوضح أن ((ستار شاين)) حققت أعلى معدل لنقل الحاويات فى مصر خلال العام المالى 2023؛ حيث نقلت 11 ألف حاوية بالتعاون مع الخط الملاحى الألمانى ((Hapag Lloyd))، وتسعى الشركة حالياً لتعزيز أسطولها من الحاويات من خلال عمليات شراء جديدة من مختلف الخطوط الملاحية.
وتعمل ((ستار شاين)) فى أكبر ثلاث محطات للحاويات فى مصر، وهى: ((الإسكندرية للحاويات))، ((الصينية للحاويات))، و((تحيا مصر للحاويات))، كما تقدم الشركة خدمات نقل الحاويات عبر القطارات بين الموانئ المصرية.
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