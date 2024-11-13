فلسطين تحصد شهادة تميز عالمية لتطويرها منصة لتبادل معلومات التنوع الحيوي الوطني

MENAFN - Palestine News ) بوغوتا / PNN - حصدت دولة فلسطين، ممثلة بسلطة جودة البيئة، شهادة تميز عالمية صادرة عن الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي، تقديراً لجهودها في تطوير منصة وطنية لتبادل المعلومات حول التنوع الحيوي، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي السادس عشر في مدينة كالي الكولومبية.

وتسلم الجائزة مدير دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة عماد البابا، من الرئيسة التنفيذية للاتفاقية أستريد شوميخر، تقديراً لتميز فلسطين من بين العديد من الدول الإقليمية والعالمية في تطوير هذه المنصة لتبادل معلومات متقدمة (CHM) التي تسهم في تعزيز التعاون الدولي حول التنوع الحيوي.

وقالت سلطة جودة البيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في التزام دولة فلسطين بالإطار العالمي للتنوع الحيوي "إطار كومينغ"، وهو يعكس التزام دولة فلسطين بمتطلبات الاتفاقية الدولية ومبادئها، وسعيها إلى حماية التنوع البيولوجي وتعزيز استدامته، من خلال المنصة الرقمية التي توفر معلومات وخدمات علمية وتقنية لدعم تنفيذ الاتفاقية الدولية.



يُذكر أن المنصة الوطنية، تم تنفيذها وتطويرها بالشراكة مع معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة، بتمويل من برنامج بناء قدرات التنوع الحيوي والتنمية المستدامة (CEBIOS)، من خلال المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية.