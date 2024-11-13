شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال تفصح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام 2024

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أفصحت شركة الاتصالات الفلسطينية/ جوال عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر من العام 2024، حيث حققت إيرادات بقيمة إجمالية بلغت 180.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 222.0 مليون دينار أردني للعام 2023 بانخفاض بلغت قيمته 19%، كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 31.2 مليون دينار أردني لفترة التسعة أشهر من العام 2024، مقارنة مع 37.1 مليون دينار أردني لذات الفترة من العام السابق.

ويعزى تراجع النتائج المالية للشركة للأثر الكبير الذي تعرضت له عملياتها وشبكاتها خاصة في قطاع غزة بفعل العدوان المستمر منذ أكثر من عام، فيما واصلت الشركة جهودها للحفاظ على الخدمات وإبقاء أكثر من 2 مليون مواطن في القطاع على اتصال، واستمرت في منح مشتركيها مئات الملايين من الدقائق والرسائل وخدمات الإنترنت مجاناً، بالإضافة لذلك ساهم تدني سعر صرف الشيكل مقابل الدينار الأردني بهذا التراجع كون معظم إيرادات الشركة بعملة الشيكل، من جهة أخرى أثبتت الشركة قدرتها على التعامل مع الظروف المفروضة، من خلال استحداث حلول تقنية، وتطبيق استراتيجية مرنة، وتوجيه مواردها بشكل فعال، مبرهنةً على كفاءة طواقمها وقدرتهم العالية على تجاوز التحديات.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع القطاعات.