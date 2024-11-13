أبو زيد يبحث مع السفير الصيني سبل التعاون

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث رئيس مجلس إدارة الوطنية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين تسنغ جيشن، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين مؤسسات البلدين، خلال اجتماع عُقد في مقر المدرسة الوطنية.

وأكد أبو زيد أهمية التعاون مع الجانب الصيني في مجالات التدريب وبناء القدرات، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الصين لدولة فلسطين في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع والتطوير الإداري.

وأشار إلى أن المدرسة الوطنية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الدولي لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة في الإدارة والتدريب.

وأشاد أبو زيد، بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين فلسطين والصين، مؤكداً أنها تمتاز بروح التعاون والدعم المتبادل في مختلف المجالات، كما أن الصين كانت دائماً شريكاً إستراتيجياً لفلسطين، حيث لم تتوانَ عن تقديم الدعم في مجالات متعددة، لا سيما في تطوير البنية التحتية وبناء القدرات البشرية.

وأضاف أن التعاون المستمر بين البلدين يعكس عمق العلاقات الثنائية ويعزز فرص تبادل الخبرات والمعرفة، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فلسطينية قوية خاصة.

وتابع أبو زيد: "يعد التعاون في مجال التدريب بين فلسطين والصين ذا أهمية كبيرة، ويسهم في تبادل الخبرات والمعرفة ويعزز القدرات البشرية والإدارية لدى الكوادر في كلا البلدين. ومن خلال هذا التعاون، يمكن الاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجالات الإدارة وتنمية الموارد البشرية والتطوير المهني في فلسطين من خلال ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، ما سيفتح آفاقًا جديدة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين في القطاعات المختلفة، كما يعزز هذا التعاون العلاقات الثنائية ويؤسس لشراكات مستدامة تدعم التنمية الشاملة وتساهم في بناء قدرات تواكب التحديات والمتغيرات العالمية".

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن سعادته بزيارة المدرسة الوطنية، التي شكلت انطباعاً عميقاً بما تقدم من تدريبات نوعية للفئات الوظيفية العليا وبرامج تدريب دولية، كما عبر عن اعتزازه بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بفلسطين، وهذا الاجتماع ما هو إلا مناقشة لبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين.

وأضاف: "المدرسة الوطنية للإدارة إحدى الركائز الأساسية لتطوير القدرات الإدارية والمهنية في فلسطين. فهي صرح تعليمي وتدريبي مهم يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العمل الإداري بفعالية، من خلال برامجها المتميزة والشراكات الدولية التي تفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات المحلية، مما يدعم بناء مؤسسات قوية ويعزز قدرات التنمية المستدامة في البلاد".

وأكد السفير الصيني، استعداد الصين لتقديم كل ما يلزم من دعم لتعزيز القدرات الإدارية والفنية لدى الكوادر الفلسطينية من خلال برامج التدريب وتبادل الزيارات والبعثات التعليمية، بعد دراسة معمقة لمجالات التعاون الممكنة والاحتياجات التدريبية لدولة فلسطين.

واتفق الجانبان على مواصلة عقد اجتماعات فنية في القريب العاجل، لتنسيق أعمال مشتركة وبرامج تدريبية تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الفلسطينية والصينية.