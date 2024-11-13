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مصرع شاب بحادث سير ذاتي شمال نابلس

11/13/2024 7:10:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - قال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، إن شابا (32 عاما) من سكان بلدة كفل حارس بسلفيت، لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سير ذاتي في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس.

وأضاف ارزيقات في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغ النيابة العامة وباشرت شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه.


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