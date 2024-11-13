مصرع شاب بحادث سير ذاتي شمال نابلس
التاريخ
11/13/2024 7:10:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - قال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، إن شابا (32 عاما) من سكان بلدة كفل حارس بسلفيت، لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سير ذاتي في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس.
وأضاف ارزيقات في بيان له اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغ النيابة العامة وباشرت شرطة المرور التحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه.
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