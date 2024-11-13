هآرتس تكشف عن استعداد الاحتلال للبقاء بغزة حتى نهاية عام 2025

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع طرقا وتبنى مواقع كبيرة وبنية تحتية طويلة الأجل في عدة مناطق من قطاع غزة، مما يشير إلى استعدادها للبقاء حتى نهاية عام 2025 على الأقل.

وأضافت الصحيفة اليوم الأربعاء، أن العمل يتقدم بأقصى سرعة، مما كان عليه قبل بضعة أشهر، وما كان عبارة عن ساتر ترابي من أنقاض المباني المدمرة أصبح الآن موقع بناء نشط للغاية، يتم بناء طرق واسعة، وتركيب هوائيات خلوية، وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء.

وأشارت إلى أن "زخم التطوير في أوجه، والهدف واضح وهو بناء البنية الأساسية اللازمة لبقاء قوات الاحتلال لفترة طويلة في الميدان، على الأقل في المرحلة الأولى".

وأضافت: "وفقًا للخطة التي يتم تنفيذها تعمل قوات الاحتلال على الاحتفاظ بما لا يقل عن أربع مناطق كبيرة في أجزاء مختلفة من القطاع"، مشيرةً إلى أن "المنطقة الأولى هي شمال قطاع غزة".

وقالت: "مع تفريغ شمال (قطاع) غزة من سكانه المدنيين، تحولت المنطقة إلى نوع من الجيب العسكري".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت قوات الاحتلال اجتياحا بريا شمال قطاع غزة.

وذكرت "هآرتس، أن المنطقة الثانية هي ممر "نتساريم" الواصل بين أقصى شرق القطاع وغربه في القطاع الأوسط.

وقالت: "في بداية الحرب، سيطرت قوات الاحتلال على (نتساريم) كمحور لوجستي، ومع ذلك تغير هدفه وشكله بمرور الوقت، والآن بعد أعمال حفر واسعة النطاق بالمنطقة المحيطة لم يعد طريقًا بل منطقة كبيرة بدون مبانٍ. بدلاً من المنازل طريق.

وأردفت: "يبلغ عرض الممر المؤدي إلى الموقع السابق لمستوطنة نتساريم من خمسة إلى ستة كيلومترات وطوله نحو تسعة كيلومترات، وقالت مصادر لصحيفة هآرتس إن الأبعاد ليست نهائية: حيث تعمل قوات الاحتلال حاليًا على توسيعه بشكل أكبر".

وتابعت: "المباني القديمة اختفت، لكن مبان جديدة بدأت في الظهور، من بعض النواحي يمكننا أن نقول إن هذا هو المشروع الرائد للبؤر الاستيطانية الجديدة في غزة".

وذكرت الصحيفة أن المنطقة الثالثة هي محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود الجنوبية بين قطاع غزة ومصر.

وقالت: "قام الجيش بالفعل بتسوية مساحات شاسعة على جانبيه: حوالي كيلومتر واحد في بعض الأماكن، وثلاثة كيلومترات في أماكن أخرى.

وأضافت الصحيفة أن "المنطقة الرابعة هي الأطول على الإطلاق وهي عبارة عن شريط يمتد على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، وهي المنطقة التي تتحمل ما تسمى "فرقة غزة" مسؤولية إعادة تشكيلها".

وتابعت: "بعبارة أخرى، إنها منطقة عازلة يبلغ عمقها كيلومتراً واحداً على الأقل بين المجتمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة والمنازل الأولى داخل غزة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول 2023، حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتي اسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة 147 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.