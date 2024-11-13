منظمة عالمية تسأل عن مسؤول أردني

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – أرسلت منظمة عالمية بريدا الكترونيا تسأل فيه عن مسؤول أردني حضر جلسة صباحية وغاب عن باقي جلسات مؤتمر دولي عقدته المنظمة في إحدى الدول الأوروبية.
وحسب الرسالة، التي اطلع موقع خبرني على مضمونها، فقد تواصلت المنظمة للسؤال عن المسؤول الأردني لحضوره جلسة صباحية فقط، ومن ثم غاب دون إبلاغ الجهة المنظمة.
وتضمنت الرسالة السؤال عن أحوال هذا المسؤول، وفيما إذا كان المانع من حضوره إصابة أو مرضا ما، أو ظروفا خارجة عن إرادته.
وذكّرت الرسالة التي وصلت المسؤول الأردني في اليوم الرابع من بدء المؤتمر، بموعد إطلاق التقرير النهائي، الذي يصادف في اليوم الخامس والأخير من المؤتمر.
ولم يتسن لـ خبرني التأكد من الرسالة أو صحة ما ورد فيها، وفيما إذا كان المسؤول غاب عن المؤتمر أم كان هناك خطأ في تسجيل الحضور.
MENAFN13112024000151011027ID1108880774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.