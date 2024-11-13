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منظمة عالمية تسأل عن مسؤول أردني

11/13/2024 5:21:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – أرسلت منظمة عالمية بريدا الكترونيا تسأل فيه عن مسؤول أردني حضر جلسة صباحية وغاب عن باقي جلسات مؤتمر دولي عقدته المنظمة في إحدى الدول الأوروبية.

وحسب الرسالة، التي اطلع موقع خبرني على مضمونها، فقد تواصلت المنظمة للسؤال عن المسؤول الأردني لحضوره جلسة صباحية فقط، ومن ثم غاب دون إبلاغ الجهة المنظمة.

وتضمنت الرسالة السؤال عن أحوال هذا المسؤول، وفيما إذا كان المانع من حضوره إصابة أو مرضا ما، أو ظروفا خارجة عن إرادته.

وذكّرت الرسالة التي وصلت المسؤول الأردني في اليوم الرابع من بدء المؤتمر، بموعد إطلاق التقرير النهائي، الذي يصادف في اليوم الخامس والأخير من المؤتمر.

ولم يتسن لـ خبرني التأكد من الرسالة أو صحة ما ورد فيها، وفيما إذا كان المسؤول غاب عن المؤتمر أم كان هناك خطأ في تسجيل الحضور.

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