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مستشار الأمن القومي الأميركي المرجح تعيينه متزوج من أردنية

11/13/2024 5:21:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - رجحت وسائل إعلام تعيين مايكل والتز، النائب عن فلوريدا والعنصر السابق في القوات الخاصة وهو من "الصقور" أيضا و المتزوج من سيدة أردنية، في منصب مستشار الأمن القومي الرئيسي في إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترمب اختار النائب مايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.

وبحسب الإعلامي المصري المعروف حافظ المرازي، فوالتز متزوج من أردنية أمريكية تدعى جوليا نشيوات، وكانت مستشارة للأمن الداخلي لترمب.

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