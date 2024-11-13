مستشار الأمن القومي الأميركي المرجح تعيينه متزوج من أردنية

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- Khaberni) خبرني - رجحت وسائل إعلام تعيين مايكل والتز، النائب عن فلوريدا والعنصر السابق في القوات الخاصة وهو من "الصقور" أيضا و المتزوج من سيدة أردنية، في منصب مستشار الأمن القومي الرئيسي في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترمب اختار النائب مايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.
وبحسب الإعلامي المصري المعروف حافظ المرازي، فوالتز متزوج من أردنية أمريكية تدعى جوليا نشيوات، وكانت مستشارة للأمن الداخلي لترمب.
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