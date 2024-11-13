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حسم قرار الحد الأدنى للأجور الأسبوعين القادمين

11/13/2024 5:21:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار إن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين.


وبين خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة إربد
أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماضية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.

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