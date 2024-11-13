تعزيزا لمكانته الرائدة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة..دانات يُشارك في معرض عالم الجواهر بالرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركَ معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" في فعاليات معرض
"عالم الجواهر" التي أقيمت بالرياض، وذلك تأكيدًا على مكانته الرائدة في المنطقة في مجال تقييم وتثمين اللؤلؤ والأحجار الكريمة.
وشارك "دانات" في هذا الحدث إلى جانب أكثر من 60 علامة تجارية مرموقة من دول مثل إيطاليا وهونغ كونغ والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الخليج.
وعملَ "دانات" على تعريف زوار المعرض بمجموعة الخدمات الواسعة التي يقدّمها، بما فيها خدمة فحص الألماس بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية من خلال مختبر "دانات" الذي باتَ الأول من نوعه على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، قالت نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات": "نحرص من خلال هذه المشاركات على الوصول إلى السوق السعودي، أحد أكبر أسواق المجوهرات والأحجار الكريمة في المنطقة، والتعريف بالخدمات المتقدمة التي نقدّمها في مختبر دانات، والتي تشمل فحص وتقييم الأحجار الكريمة واللؤلؤ وفقًا لأعلى المعايير العالمية، كما نسعى من خلال ذلك إلى جذب مزيد من العملاء الإقليميين والدوليين، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، ونؤكد على أهمية التعاون مع خبراء المجال في المملكة العربية السعودية لتطوير هذا القطاع الواعد."
كما أشادت جمشير بمعرض "عالم الجواهر" باعتباره ملتقىً عالمياً يجمع أبرز العاملين في صناعة المجوهرات، ويقدّم تجربة فريدة للزوار، ويتيح لهم فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من الإبداعات من علامات تجارية عالمية ومصمّمين مستقلّين، مما يجعله منصة تجمع بين أرقى المجوهرات وهواة جمع الساعات والمجوهرات، إضافة إلى المتخصّصين وروّاد الموضة.
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