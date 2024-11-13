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تعزيزا لمكانته الرائدة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة..دانات يُشارك في معرض عالم الجواهر بالرياض

11/13/2024 5:16:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركَ معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" في فعاليات معرض "عالم الجواهر" التي أقيمت بالرياض، وذلك تأكيدًا على مكانته الرائدة في المنطقة في مجال تقييم وتثمين اللؤلؤ والأحجار الكريمة.
وشارك "دانات" في هذا الحدث إلى جانب أكثر من 60 علامة تجارية مرموقة من دول مثل إيطاليا وهونغ كونغ والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الخليج.
وعملَ "دانات" على تعريف زوار المعرض بمجموعة الخدمات الواسعة التي يقدّمها، بما فيها خدمة فحص الألماس بواسطة أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية من خلال مختبر "دانات" الذي باتَ الأول من نوعه على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، قالت نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات": "نحرص من خلال هذه المشاركات على الوصول إلى السوق السعودي، أحد أكبر أسواق المجوهرات والأحجار الكريمة في المنطقة، والتعريف بالخدمات المتقدمة التي نقدّمها في مختبر دانات، والتي تشمل فحص وتقييم الأحجار الكريمة واللؤلؤ وفقًا لأعلى المعايير العالمية، كما نسعى من خلال ذلك إلى جذب مزيد من العملاء الإقليميين والدوليين، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، ونؤكد على أهمية التعاون مع خبراء المجال في المملكة العربية السعودية لتطوير هذا القطاع الواعد."
كما أشادت جمشير بمعرض "عالم الجواهر" باعتباره ملتقىً عالمياً يجمع أبرز العاملين في صناعة المجوهرات، ويقدّم تجربة فريدة للزوار، ويتيح لهم فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من الإبداعات من علامات تجارية عالمية ومصمّمين مستقلّين، مما يجعله منصة تجمع بين أرقى المجوهرات وهواة جمع الساعات والمجوهرات، إضافة إلى المتخصّصين وروّاد الموضة.

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