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معهد الإدارة العامة ينظّم لقاء الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين

11/13/2024 5:16:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أهمية مواكبة فضلى الممارسات التقنية بما يتماشى مع مرتكزات العمل الحكومي الرامية إلى تحقيق الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات العامة، موضحةً أن معهد الإدارة العامة سيواصل عمله من أجل توفير المساحة المشتركة التي تجمع كافة القيادات الحكومية، من أجل وضع الخطط المستقبلية والسياسات الإدارية لمواكبة فضلى العلوم والتقنيات الحديثة في العمل الحكومي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء برنامج "الطاولة المستديرة" والذي نظمه المعهد في نسخته السادسة بعنوان "علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي"، بمشاركة مجموعة من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من مختلف المؤسسات الحكومية.
وأشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، إلى أن الطاولة المستديرة تناولت مجموعة من فُضلى المنهجيات الإدارية في مختلف المؤسسات الخاصة والحكومية على مستوى العالم، ومن ثم مقارنتها مع التجربة البحرينية والوقوف على أبرز أوجه التشابه والاختلاف، وتباحث إمكانيات تطوير الممارسات الإدارية التي تطبقها المؤسسات الرسمية بناء على الأدلة والبراهين والمنهجيات العلمية.
وأوضحت أن "الطاولة المستديرة" تعد إحدى أبرز الآليات البحثية الإدارية التي يعقدها المعهد من أجل تقريب وجهات نظر صناع القرار في المؤسسات الحكومية حول أفضل السبل لرفع جودة الخدمات والمشاريع الحكومية التي تلبي طموحات المواطنين، بمساعدة نخبة من الخبراء الدوليين ومن ثم رفعها كتوصيات للوصول إلى مشاريع ترتقي بالعمل الحكومي في مملكة البحرين.

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