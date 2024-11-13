معهد الإدارة العامة ينظّم لقاء الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أهمية مواكبة فضلى الممارسات التقنية بما يتماشى مع مرتكزات العمل الحكومي الرامية إلى تحقيق الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات العامة، موضحةً أن معهد الإدارة العامة سيواصل عمله من أجل توفير المساحة المشتركة التي تجمع كافة القيادات الحكومية، من أجل وضع الخطط المستقبلية والسياسات الإدارية لمواكبة فضلى العلوم والتقنيات الحديثة في العمل الحكومي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء برنامج "الطاولة المستديرة" والذي نظمه المعهد في نسخته السادسة بعنوان "علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي"، بمشاركة مجموعة من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من مختلف المؤسسات الحكومية.
وأشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، إلى أن الطاولة المستديرة تناولت مجموعة من فُضلى المنهجيات الإدارية في مختلف المؤسسات الخاصة والحكومية على مستوى العالم، ومن ثم مقارنتها مع التجربة البحرينية والوقوف على أبرز أوجه التشابه والاختلاف، وتباحث إمكانيات تطوير الممارسات الإدارية التي تطبقها المؤسسات الرسمية بناء على الأدلة والبراهين والمنهجيات العلمية.
وأوضحت أن "الطاولة المستديرة" تعد إحدى أبرز الآليات البحثية الإدارية التي يعقدها المعهد من أجل تقريب وجهات نظر صناع القرار في المؤسسات الحكومية حول أفضل السبل لرفع جودة الخدمات والمشاريع الحكومية التي تلبي طموحات المواطنين، بمساعدة نخبة من الخبراء الدوليين ومن ثم رفعها كتوصيات للوصول إلى مشاريع ترتقي بالعمل الحكومي في مملكة البحرين.
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