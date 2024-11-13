إصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - أصيب، اليوم الأربعاء، مواطن بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال قرب من مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مواطن على الشارع الالتفافي، عقب تجمع المواطنين إثر حادث سير وقع بالمكان.

وأكدت مصادر طبية في الأهلي بالخليل، أن مواطنا وصل إلى قسم الطوارئ جراء إصابته بعيار ناري في الصدر.