إصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب

إصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب
التاريخ
11/13/2024 5:10:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - أصيب، اليوم الأربعاء، مواطن بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال قرب من مخيم العروب شمال الخليل.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مواطن على الشارع الالتفافي، عقب تجمع المواطنين إثر حادث سير وقع بالمكان.
وأكدت مصادر طبية في مستشفى الأهلي بالخليل، أن مواطنا وصل إلى قسم الطوارئ جراء إصابته بعيار ناري في الصدر.
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