الفدائي يبحث عن تصحيح المسار في تصفيات كأس العالم من بوابة عُمان

MENAFN - Palestine News ) مسقط / PNN - يحل منتخبنا الوطني مساء يوم غد الخميس، ضيفا على شقيقه العماني على أرض ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة مسقط، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

الفدائي لا خيار أمامه سوى الفوز للحفاظ على أمله في البقاء في دائرة المنافسة، والفوز سيكون بـ6 نقاط لأنه سيُبعده عن قاع المجموعة وسيُدخله المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للأدوار القادمة بالتصفيات الآسيوية، أما الهزيمة فستقضي بشكل كبير على مشواره.

يسعى المنتخب إلى تحقيق أول انتصار له في التصفيات، بعد أن حقق تعادلين وخسر مباراتين، والفوز في هذه المباراة سيعطي دفعة معنوية كبيرة، وسيحافظ على آماله في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة، سواء بشكل مباشر أو من خلال المرحلة الرابعة.

بينما يدخل أصحاب الأرض المباراة وهم عازمون على استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فالفوز في هذه المباراة سيعيد منتخب عمان إلى دائرة المنافسة على أحد المراكز المؤهلة مباشرة، وسوف يخفف عنهم الضغط النفسي الذي يواجهونه بعد النتائج المتذبذبة في المباريات السابقة.

وأجرى الفدائي مساء أمس في مسقط، تمرينا استشفائيا لإزالة آثار الإرهاق عن اللاعبين بعد رحلة السفر إلى سلطنة عمان، بحضور كل من: رامي حمادة، توفيق علي، براء خروب، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، ياسر حمد، محمد خليل، موسى فيراوي، وجدي نبهان، عميد محاجنة، عميد صوافطة، كاميلو سالدانا، عدي خروب، محمد باسم، محمد درويش، جوناثان زوريلا، علاء الدين حسن، محمود أبو وردة، زيد القنبر، عدي الدباغ.

ومن المنتظر أن يلتحق بالكتيبة الفلسطينية اللاعبون: مصطفى زيدان، عطاء جابر، عمر فرج، ووسام أبو علي.

وبعد 4 أربع لقاءات خاضها حتى الآن، جمع منتخبنا نقطتين فقط من تعادلين مع كوريا الجنوبية والكويت، لذلك فإن الأنظار موجهة الآن صوب النقاط الثلاث أمام أصحاب الأرض، الباحثين بدورهم عن تعزيز مركزهم الرابع في المجموعة، ورفع حصيلتهم النقطية، حيث يملكون 3 نقاط.

اعتبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني مكرم دبوب، أن المباراة أمام عُمان غدا، حاسمةٌ ومصيرية، وكأنها من ست نقاط، مشددا على أن هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تعطينا حافزا لبقية المشوار.

وقال دبوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم الأربعاء في مسقط، إن المنتخب العماني قوي على أرضه، ويقدم أداء فنيا عاليا، وفي المقابل، فإن منتخبنا قادر على تحقيق الفوز.

وأشار مدرب الفدائي إلى غياب اللاعبين تامر صيام وكاميلو سالدانا عن المباراة بداعي الإيقاف، مؤكدا أن بقية اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء المصيري والحاسم.

بدوره، قال عدي خروب، لاعب منتخبنا الوطني، إن المباراة ضد الأحمر العماني صعبة ومهمة، ونلعب أمام منتخب قوي على أرضه. لكننا قادمون لحصد النقاط الثلاث وتحسين مركزنا في جدول ترتيب المجموعة الثانية.