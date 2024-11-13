الفدائي يبحث عن تصحيح المسار في تصفيات كأس العالم من بوابة عُمان

(MENAFN
- Palestine News Network
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مسقط / PNN - يحل منتخبنا الوطني لكرة القدم
مساء يوم غد الخميس، ضيفا على شقيقه العماني على أرض ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي
في العاصمة مسقط، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية ضمن مباريات
التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
الفدائي لا خيار أمامه سوى الفوز للحفاظ على أمله في البقاء في دائرة المنافسة، والفوز سيكون بـ6 نقاط لأنه سيُبعده عن قاع المجموعة وسيُدخله المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للأدوار القادمة بالتصفيات الآسيوية، أما الهزيمة فستقضي بشكل كبير على مشواره.
يسعى المنتخب إلى تحقيق أول انتصار له في التصفيات، بعد أن حقق تعادلين وخسر مباراتين، والفوز في هذه المباراة سيعطي دفعة معنوية كبيرة، وسيحافظ على آماله في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة، سواء بشكل مباشر أو من خلال المرحلة الرابعة.
بينما يدخل أصحاب الأرض المباراة وهم عازمون على استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فالفوز في هذه المباراة سيعيد منتخب عمان إلى دائرة المنافسة على أحد المراكز المؤهلة مباشرة، وسوف يخفف عنهم الضغط النفسي الذي يواجهونه بعد النتائج المتذبذبة في المباريات السابقة.
وأجرى الفدائي مساء أمس في مسقط، تمرينا استشفائيا لإزالة آثار الإرهاق عن اللاعبين بعد رحلة السفر إلى سلطنة عمان، بحضور كل من: رامي حمادة، توفيق علي، براء خروب، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، ياسر حمد، محمد خليل، موسى فيراوي، وجدي نبهان، عميد محاجنة، عميد صوافطة، كاميلو سالدانا، عدي خروب، محمد باسم، محمد درويش، جوناثان زوريلا، علاء الدين حسن، محمود أبو وردة، زيد القنبر، عدي الدباغ.
ومن المنتظر أن يلتحق بالكتيبة الفلسطينية اللاعبون: مصطفى زيدان، عطاء جابر، عمر فرج، ووسام أبو علي.
وبعد 4 أربع لقاءات خاضها حتى الآن، جمع منتخبنا نقطتين فقط من تعادلين مع كوريا الجنوبية والكويت، لذلك فإن الأنظار موجهة الآن صوب النقاط الثلاث أمام أصحاب الأرض، الباحثين بدورهم عن تعزيز مركزهم الرابع في المجموعة، ورفع حصيلتهم النقطية، حيث يملكون 3 نقاط.
اعتبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني مكرم دبوب، أن المباراة أمام عُمان غدا، حاسمةٌ ومصيرية، وكأنها من ست نقاط، مشددا على أن هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تعطينا حافزا لبقية المشوار.
وقال دبوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي عقد اليوم الأربعاء في مسقط، إن المنتخب العماني قوي على أرضه، ويقدم أداء فنيا عاليا، وفي المقابل، فإن منتخبنا قادر على تحقيق الفوز.
وأشار مدرب الفدائي إلى غياب اللاعبين تامر صيام وكاميلو سالدانا عن المباراة بداعي الإيقاف، مؤكدا أن بقية اللاعبين جاهزون لخوض اللقاء المصيري والحاسم.
بدوره، قال عدي خروب، لاعب منتخبنا الوطني، إن المباراة ضد الأحمر العماني صعبة ومهمة، ونلعب أمام منتخب قوي على أرضه. لكننا قادمون لحصد النقاط الثلاث وتحسين مركزنا في جدول ترتيب المجموعة الثانية.
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