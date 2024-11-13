Wednesday, 13 November 2024 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يلتقي كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط

11/13/2024 5:07:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من شراكة استراتيجية مميزة قائمة على تاريخ ممتد من العلاقات والتعاون المشترك في المجالات المختلفة وبخاصة المجالين العسكري والدفاعي، مشيرًا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز مسارات التعاون المختلفة بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم، الفريق بحري إدوارد أهلغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، حيث رحب سموه بكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، مشيراً إلى التعاون القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات وخاصة العسكري والدفاعي منها وأهمية مواصلة تعزيزها وتبادل الخبرات والتعاون العسكري.
وخلال اللقاء، تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشار سموه إلى الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

MENAFN13112024000055011008ID1108880660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث