سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يلتقي كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط

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- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من شراكة استراتيجية مميزة قائمة على تاريخ ممتد من العلاقات والتعاون المشترك في المجالات المختلفة وبخاصة المجالين العسكري والدفاعي، مشيرًا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز مسارات التعاون المختلفة بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم، الفريق بحري إدوارد أهلغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، حيث رحب سموه بكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، مشيراً إلى التعاون القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات وخاصة العسكري والدفاعي منها وأهمية مواصلة تعزيزها وتبادل الخبرات والتعاون العسكري.
وخلال اللقاء، تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشار سموه إلى الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
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