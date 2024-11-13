كاساس: الفائز من مباراة العراق والأردن يملك الأفضلية في التأهل للمونديال

عمان – الغد - أكد المدير الفني للمنتخب العراقي الاسباني خيسوس كاساس، أهمية المباراة التي ستجمع منتخبه مع المنتخب الوطني يوم غد الخميس، على ملعب جذع النخلة بالبصرة، لافتا إلى أن الفائز في المباراة سيملك الأفضلية في التأهل لمونديال 2026.



وتأتي المباراة في اطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2026.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بالمباراة الذي عقد اليوم في البصرة : المنتخب العراقي جاهزا، بعد التحاق جميع اللاعبين، ولا نقبل الأعذارَ خلال هذه المرحلةِ المهمةِ قبل الدخولِ في المواجهةِ المُرتقبة.



وتحدث كاساس عن الدعِم الجماهيري: الجمهورَ العراقيّ واعٍ ومتفهم، وعليهم المساندة وتقديم الدعم في مختلف اللحظاتِ سواء اللحظات التي نكون فيها متفوقين أو الأوقات التي ستكون صعبةً، أو قد يكون فيها المنافسُ متفوقاً.



وعن الجانبين النفسي والبدني، أوضح: الفريقَ متحضرٌ بشكلٍ جيد، وأفضل من الجولاتِ الماضية سواء في الجانب النفسي أو البدني، حيث لا أخفي أن الجولاتَ الأولى كان الوضعُ البدني ليس بالشكل المطلوب.



وقال كاساس: المباراةَ فيها نوع من الضغط على كلا لفريقين لكنني أُفضّل أن نخوضَ المبارياتَ المضغوطة على أرضنا.



وأردف: " تحدثنا مع لاعبينا عن نقاطِ القوة والضعف لمنافسنا، ودراستنا للمنافس، وبكل الأحوال الوضع الآن مختلف، ولا يمكن مقارنته بمباراتنا في كأس آسيا، وبكل الأحوال فإن المنافسَ فريق محترمٌ ووصل إلى نهائي آسيا، وسيكون منافساً قوياً معنا، وأحدهم (العراق، الأردن) سيتأهل إلى كأس العالم".



وعن إصابةِ الحارس جلال حسن ومدى إمكانية مشاركته، أوضح المدرب إن الحارسَ سيجري اليوم فحوصاتٍ أخيرةً، ستتحدد خلالها إمكانيةُ مشاركته من عدمها، وبكل الأحوال حتى في حال عدم مشاركته فلدينا حراسٌ جيدون، وهما أساسيان مع أنديتهم ويلعبان المبارياتَ بشكلٍ مستمر.



وعن جاهزيةِ أيمن حسين، حيث سبقَ أن تمّ استبداله في أغلب مشاركاته بسبب الإصابةِ، أوضح كاساس: إن هذا الأمرَ يعتمدُ على مدى وضع اللاعب أثناء المباراة، ومدى إمكانية تطبيقِ الأدوار سواء الهجومية أو الدفاعية، إضافةً إلى الجاهزية.