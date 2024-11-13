كاساس: الفائز من مباراة العراق والأردن يملك الأفضلية في التأهل للمونديال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان – الغد - أكد المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم الاسباني خيسوس كاساس، أهمية المباراة التي ستجمع منتخبه مع المنتخب الوطني يوم غد الخميس، على ملعب جذع النخلة بالبصرة، لافتا إلى أن الفائز في المباراة سيملك الأفضلية في التأهل لمونديال 2026.
وتأتي المباراة في اطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بالمباراة الذي عقد اليوم في البصرة : المنتخب العراقي جاهزا، بعد التحاق جميع اللاعبين، ولا نقبل الأعذارَ خلال هذه المرحلةِ المهمةِ قبل الدخولِ في المواجهةِ المُرتقبة.
وتحدث كاساس عن الدعِم الجماهيري: الجمهورَ العراقيّ واعٍ ومتفهم، وعليهم المساندة وتقديم الدعم في مختلف اللحظاتِ سواء اللحظات التي نكون فيها متفوقين أو الأوقات التي ستكون صعبةً، أو قد يكون فيها المنافسُ متفوقاً.
وعن الجانبين النفسي والبدني، أوضح: الفريقَ متحضرٌ بشكلٍ جيد، وأفضل من الجولاتِ الماضية سواء في الجانب النفسي أو البدني، حيث لا أخفي أن الجولاتَ الأولى كان الوضعُ البدني ليس بالشكل المطلوب.
وقال كاساس: المباراةَ فيها نوع من الضغط على كلا لفريقين لكنني أُفضّل أن نخوضَ المبارياتَ المضغوطة على أرضنا.
وأردف: " تحدثنا مع لاعبينا عن نقاطِ القوة والضعف لمنافسنا، ودراستنا للمنافس، وبكل الأحوال الوضع الآن مختلف، ولا يمكن مقارنته بمباراتنا في كأس آسيا، وبكل الأحوال فإن المنافسَ فريق محترمٌ ووصل إلى نهائي آسيا، وسيكون منافساً قوياً معنا، وأحدهم (العراق، الأردن) سيتأهل إلى كأس العالم".
وعن إصابةِ الحارس جلال حسن ومدى إمكانية مشاركته، أوضح المدرب إن الحارسَ سيجري اليوم فحوصاتٍ أخيرةً، ستتحدد خلالها إمكانيةُ مشاركته من عدمها، وبكل الأحوال حتى في حال عدم مشاركته فلدينا حراسٌ جيدون، وهما أساسيان مع أنديتهم ويلعبان المبارياتَ بشكلٍ مستمر.
وعن جاهزيةِ أيمن حسين، حيث سبقَ أن تمّ استبداله في أغلب مشاركاته بسبب الإصابةِ، أوضح كاساس: إن هذا الأمرَ يعتمدُ على مدى وضع اللاعب أثناء المباراة، ومدى إمكانية تطبيقِ الأدوار سواء الهجومية أو الدفاعية، إضافةً إلى الجاهزية.
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