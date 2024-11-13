وزيرة النقل تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للجسر العربي في مصر

التأمت اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها الـ 83 في مدينة الإسكندرية بمصر بمشاركة النقل المهندسة وسام التهتموني ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير ووزير النقل العراقي رزاق السعداوي.



واطلع وزراء النقل في الدول الثلاث على نشاط شركة الجسر العربي خلال العام 2024 حيث واصلت الشركة تحقيقها لأهدافها الموضوعة رغم حالة عدم الاستقرار جراء الظروف الإقليمية الراهنة وما تبعها من عدم انتظام للحركة الملاحية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.



واكد الوزراء ان هذه الشراكة العربية التي تعمل وفق أُسس وخطط عمل مرنة واستراتيجيات تتوافق مع المتغيرات الدولية والإقليمية، حققت النتائج الإيجابية وواصلت ريادتها في صناعة النقل البحري، حيث تم نقل أكثر من (200) ألف مسافر، وما يزيد عن (60) ألف شاحنة عبر الخط البحري العقبة-نويبع، مؤكدين الدور المهم الذي تلعبه شركة الجسر العربي في حركة التجارة لتكون حلقة وصل بين قارات اسيا وافريقيا واوروبا وجسراً عربياً اقتصادياً واجتماعياً.



وأشاروا الى أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وضرورة فتح آفاق جديدة للشركة من خلال عمل بواخر الشركة على خطوط ملاحية جديدة وخصوصاً في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة في صناعة النقل البحري، كما أكد وزراء النقل على دعمهم المطلق لهذه الشراكة العربية المميزة، وسعيهم الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه أعمال الشركة.



وأشادت وزير النقل المهندسة وسام التهتموني بما حققته شركة الجسر العربي خلال الخمس سنوات الماضية من إنجازات ونتائج مميزة، وهو ما يؤكد على ان القائمين على الشركة لديهم معرفة ودراية واسعة بصناعة النقل البحري، وعلى قدر عالي من المسؤولية والمهنية والحرفية، ولديهم المهارات اللازمة والقدرة على متابعة مجريات العمل، وكافة القضايا المتعلقة بأعمال الشركة.



من جانبه أكد الفريق كامل الوزير ان الشركة رغم الظروف الاقليمية استطاعت وعلى مدار السنوات السابقة النهوض بهذا الصرح وتحقيق النتائج الإيجابية عاماً تلو الآخر، مشيرا الى أهمية التعاون بين الدول الثلاث في كافة المجالات ولا سيما مجال النقل، لما له من مساهمة إيجابية في حركة التجارة والصادرات والواردات بين الدول العربية.



كما اثنى وزير النقل العراقي على منظومة العمل بشركة الجسر العربي، وعلى الكفاءات الموجود في إدارة الشركة ومجلسها، حيث حققت الشركة نتائج ملفتة في وقت تعاني فيه معظم شركات النقل، وأكد أهمية هذه الشراكة العربية الفريدة، واهمية المحافظة على نجاحتها المستمرة من خلال الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لها لتسهيل اعمالها.



وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الشركة عدنان العبادلة خطط عمل الشركة وتطلعاتها للعام 2025، والتي تستهدف زيادة وتنويع مصادر دخل الشركة من خلال تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين على متن بواخر الشركة، واستغلال أسطول بواخر الشركة والعمل على خطوط ملاحية جديدة، والتوسع بسياسة التأجير، وتنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري العقبة-نويبع من خلال مسارات جديدة لنقل التجارة الأردنية مروراً بالأراضي المصرية "ترانزيت" الى وجهات عالمية وعربية جديدة.



وبين العبادلة ان الشركة مستمرة في تطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث تم شراء قاربين سياحيين دخلوا الخدمة في شهر تشرين الثاني، بالإضافة الى باخرة شحن حديثة ستدخل الخدمة في بداية العام 2025، ليصبح عدد وحدات أسطول الشركة عشر وحدات بحرية متنوعة ومتخصصة بنقل الركاب والمجموعات السياحية والبضائع والشاحنات الأمر الذي يتيح للشركة تنويع خياراتها التشغيلية والعمل على خطوط ملاحية جديدة في منطقة البحر الأحمر.