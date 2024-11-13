وزيرة النقل تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للجسر العربي في مصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التأمت اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها الـ 83 في مدينة الإسكندرية بمصر بمشاركة وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير ووزير النقل العراقي رزاق السعداوي.
واطلع وزراء النقل في الدول الثلاث على نشاط شركة الجسر العربي خلال العام 2024 حيث واصلت الشركة تحقيقها لأهدافها الموضوعة رغم حالة عدم الاستقرار جراء الظروف الإقليمية الراهنة وما تبعها من عدم انتظام للحركة الملاحية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
واكد الوزراء ان هذه الشراكة العربية التي تعمل وفق أُسس وخطط عمل مرنة واستراتيجيات تتوافق مع المتغيرات الدولية والإقليمية، حققت النتائج الإيجابية وواصلت ريادتها في صناعة النقل البحري، حيث تم نقل أكثر من (200) ألف مسافر، وما يزيد عن (60) ألف شاحنة عبر الخط البحري العقبة-نويبع، مؤكدين الدور المهم الذي تلعبه شركة الجسر العربي في حركة التجارة لتكون حلقة وصل بين قارات اسيا وافريقيا واوروبا وجسراً عربياً اقتصادياً واجتماعياً.
وأشاروا الى أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وضرورة فتح آفاق جديدة للشركة من خلال عمل بواخر الشركة على خطوط ملاحية جديدة وخصوصاً في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة في صناعة النقل البحري، كما أكد وزراء النقل على دعمهم المطلق لهذه الشراكة العربية المميزة، وسعيهم الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه أعمال الشركة.
وأشادت وزير النقل المهندسة وسام التهتموني بما حققته شركة الجسر العربي خلال الخمس سنوات الماضية من إنجازات ونتائج مميزة، وهو ما يؤكد على ان القائمين على الشركة لديهم معرفة ودراية واسعة بصناعة النقل البحري، وعلى قدر عالي من المسؤولية والمهنية والحرفية، ولديهم المهارات اللازمة والقدرة على متابعة مجريات العمل، وكافة القضايا المتعلقة بأعمال الشركة.
من جانبه أكد الفريق كامل الوزير ان الشركة رغم الظروف الاقليمية استطاعت وعلى مدار السنوات السابقة النهوض بهذا الصرح وتحقيق النتائج الإيجابية عاماً تلو الآخر، مشيرا الى أهمية التعاون بين الدول الثلاث في كافة المجالات ولا سيما مجال النقل، لما له من مساهمة إيجابية في حركة التجارة والصادرات والواردات بين الدول العربية.
كما اثنى وزير النقل العراقي على منظومة العمل بشركة الجسر العربي، وعلى الكفاءات الموجود في إدارة الشركة ومجلسها، حيث حققت الشركة نتائج ملفتة في وقت تعاني فيه معظم شركات النقل، وأكد أهمية هذه الشراكة العربية الفريدة، واهمية المحافظة على نجاحتها المستمرة من خلال الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لها لتسهيل اعمالها.
وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الشركة عدنان العبادلة خطط عمل الشركة وتطلعاتها للعام 2025، والتي تستهدف زيادة وتنويع مصادر دخل الشركة من خلال تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين على متن بواخر الشركة، واستغلال أسطول بواخر الشركة والعمل على خطوط ملاحية جديدة، والتوسع بسياسة التأجير، وتنمية حركة التبادل التجاري عبر الخط البحري العقبة-نويبع من خلال مسارات جديدة لنقل التجارة الأردنية مروراً بالأراضي المصرية "ترانزيت" الى وجهات عالمية وعربية جديدة.
وبين العبادلة ان الشركة مستمرة في تطوير وتحديث أسطولها البحري، حيث تم شراء قاربين سياحيين دخلوا الخدمة في شهر تشرين الثاني، بالإضافة الى باخرة شحن حديثة ستدخل الخدمة في بداية العام 2025، ليصبح عدد وحدات أسطول الشركة عشر وحدات بحرية متنوعة ومتخصصة بنقل الركاب والمجموعات السياحية والبضائع والشاحنات الأمر الذي يتيح للشركة تنويع خياراتها التشغيلية والعمل على خطوط ملاحية جديدة في منطقة البحر الأحمر.
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