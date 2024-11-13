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تباين المؤشرات الأوروبية في المستهل .. لكن سهم أليانز يرتفع - جريدة البورصة

11/13/2024 4:33:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تحول تركيز المستثمرين نحو آفاق السياسات النقدية العالمية، والتوترات التجارية المحتملة جراء سياسات الإدارة الأمريكية القادمة.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 502 نقطة .

موضوعات متعلقة ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا فولكس فاجن تعزز استثماراتها في مشروع مشترك مع ريفيان إلى 5.8 مليار دولار مؤشر نيكي الياباني يُغلق منخفضاً بأكثر من 1.5%

وبينما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.13% إلى 8036 نقطة، استقر“داكس” الألماني عند 19038 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.18% إلى 7214 نقطة.

ارتفع سهم“أليانز” بنسبة 0.88% إلى 285.40 يورو بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في أعمال التأمين نمو صافي أرباح الربع الثالث 22%.

وفي المقابل، تراجع سهم مصرف“إيه بي إن أمرو” الهولندي 0.13% إلى 15.13 يورو إثر انخفاض أرباحه الفصلية 9% على أساس سنوي.

تتجه أنظار مستثمري القارة العجوز نحو بيانات التضخم السنوي في أمريكا المقرر صدورها اليوم، وذلك في ظل مخاوف عرقلة سياسات الرئيس المنتخب“دونالد تراب” لجهود التيسير النقدي في أكبر اقتصادات العالم.

المصدر:

MENAFN13112024000202011048ID1108880431

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