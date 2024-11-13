تباين المؤشرات الأوروبية في المستهل .. لكن سهم أليانز يرتفع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تحول تركيز المستثمرين نحو آفاق السياسات النقدية العالمية، والتوترات التجارية المحتملة جراء سياسات الإدارة الأمريكية القادمة.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 502 نقطة .
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ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا فولكس فاجن تعزز استثماراتها في مشروع مشترك مع ريفيان إلى 5.8 مليار دولار مؤشر نيكي الياباني يُغلق منخفضاً بأكثر من 1.5%
وبينما ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.13% إلى 8036 نقطة، استقر“داكس” الألماني عند 19038 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.18% إلى 7214 نقطة.
ارتفع سهم“أليانز” بنسبة 0.88% إلى 285.40 يورو بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في أعمال التأمين نمو صافي أرباح الربع الثالث 22%.
وفي المقابل، تراجع سهم مصرف“إيه بي إن أمرو” الهولندي 0.13% إلى 15.13 يورو إثر انخفاض أرباحه الفصلية 9% على أساس سنوي.
تتجه أنظار مستثمري القارة العجوز نحو بيانات التضخم السنوي في أمريكا المقرر صدورها اليوم، وذلك في ظل مخاوف عرقلة سياسات الرئيس المنتخب“دونالد تراب” لجهود التيسير النقدي في أكبر اقتصادات العالم.
المصدر:
MENAFN13112024000202011048ID1108880431
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