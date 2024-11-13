البيتكوين تواجه مقاومة عند مستوى 90 ألف دولار

(MENAFN
) يواجه بيتكوين مقاومة كبيرة عند مستوى 90,000 دولار بعد أن لامس هذا المستوى بشكل مؤقت على عدة منصات تداول للعملات الرقمية. ومع ذلك، فشلت متوسطات الأسعار عبر جميع المنصات في اختراق هذا المستوى، مما يؤثر على توقعات سعر بيتكوين اليوم.
في ساعات التداول المبكرة يوم الأربعاء، يتداول بيتكوين بالقرب من 90,000 دولار بينما يواصل المضاربون ضخ مليارات الدولارات في السوق لدفعه للتجاوز هذا الحاجز. ويعزز من هذا الاتجاه الإيجابي بعض الأخبار الإيجابية، مثل احتمال إقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي كان يعارض العملات الرقمية. لكن تقدم السوق يقف أمامه عمليات جني الأرباح من المتداولين وضغوط البيع من "الدببة"، مما يجعل من الصعب على بيتكوين اختراق مستوى الـ 90,000 دولار.
في الساعة 4:30 صباحاً بتوقيت غرينيتش، تم تداول بيتكوين عند حوالي 87,000 دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.5 بالمئة على مدار اليوم مع حجم تداول قدره 122 مليار دولار. تحركت العملة الرقمية في الساعات الـ 24 الماضية بين أعلى مستوى لها عند 89,915 دولار وأدنى مستوى لها عند 85,155 دولار، مما يعكس تقلبات السوق في الاتجاهين. وقد بلغ بيتكوين سابقًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 89,956 دولار خلال تداولات الأمس، لكنه انخفض بنسبة 3.5 بالمئة من هذا الرقم القياسي.
تشير مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية إلى أن السوق في حالة طمع شديد، حيث وصل إلى 84 نقطة، مما يدل على أن المتداولين لديهم شهية عالية للمخاطرة، ويُحتمل أن يكون هذا التأثير ناتجًا عن التفاؤل بشأن احتمال عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية. وكان المؤشر أقل من 50 نقطة منذ أقل من شهر، مما يشير إلى حالة من الحياد في السوق في ذلك الوقت.
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