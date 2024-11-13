فيتنام تعمل على تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع اختبار وتغليف الرقائق الإلكترونية

(MENAFN
) تعمل فيتنام على تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع اختبار وتغليف الرقائق الإلكترونية، في وقت تتجه فيه الشركات المحلية والدولية لتقليل اعتمادها على الصين وسط تصاعد التوترات التجارية مع الغرب, وتقدر السوق العالمية لتصنيع الرقائق الخلفية بحوالي 95 مليار دولار، حيث كانت الصين وتايوان تهيمنان عليها تقليديًا, ومع ذلك، بدأت فيتنام في الظهور كلاعب تنافسي في هذا القطاع, فقد توسعت شركات عالمية رئيسية، مثل "هانا ميكرون" الكورية الجنوبية و"أمكور" الأمريكية، في فيتنام للاستفادة من هذا السوق المتنامي, وأشار "شو هيونغ ري"، نائب رئيس "هانا ميكرون" في فيتنام، إلى أن الشركة تركز على تلبية احتياجات العملاء الصناعيين الذين يسعون لتحويل جزء من إنتاجهم خارج الصين, ومن أجل تعزيز عمليات التغليف، تخطط "هانا ميكرون" لاستثمار نحو 1, 3 تريليون وون (حوالي 930 مليون دولار).
من جهة أخرى، أعلنت "أمكور" عن استثمار ضخم بقيمة 1, 6 مليار دولار العام الماضي لبناء مصنعها الأكبر والأكثر تطورًا في فيتنام، والذي يمتد على 200,000 متر مربع, وأكدت مصادر مطلعة أن بعض المعدات الخاصة بالمصنع الجديد تم استيرادها من مصانع أخرى في الصين, كما لعبت شركة إنتل دورًا بارزًا في صناعة أشباه الموصلات في فيتنام، حيث شاركت في أول معرض دولي لأشباه الموصلات في البلاد وتدير أكبر منشأة لتجميع الرقائق في فيتنام, واستجابة لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قامت الشركات الفيتنامية بزيادة استثماراتها في قطاع أشباه الموصلات, وتوقع الحكومة الأمريكية أن ترتفع حصة فيتنام من الإنتاج العالمي للرقائق من 1بالمئة إلى ما بين 8بالمئة و9بالمئة بحلول عام 2032.
تخطط شركة "إف بي تي" الفيتنامية لتأسيس مصنع لاختبار الرقائق بالقرب من هانوي، مع بدء العمليات في العام المقبل, سيبدأ المصنع بعشرة أجهزة اختبار، على أن يتم مضاعفة العدد بحلول عام 2026 باستثمار يصل إلى 30 مليون دولار, بالإضافة إلى ذلك، يسعى "مجموعة سوفكو" للاستثمار إلى التعاون مع شريك أجنبي لتطوير مصنع للرقائق في مدينة دا نانغ, وفي المستقبل، تسعى فيتنام لدخول قطاع تصنيع الرقائق الأمامية، حيث تخطط الشركة المملوكة للدولة "فيتيل" لإنشاء أول مصنع متكامل للرقائق في البلاد بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة في إنشاء نظام تصنيع رقائق متكامل في البلاد خلال العقد المقبل.
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