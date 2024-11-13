العديد من المستوطنين يرون أنفسهم جزءًا من "الاحتلال المستنير"

(MENAFN
) منذ عدة سنوات، أجريت مقابلة مع إليكيم حاتصني، أحد قادة المستوطنين في الخليل، في وقت كانت فيه حركة الاستيطان تُرى بكثير من المثالية, كان العديد من المستوطنين، بمن فيهم حاتصني، يرون أنفسهم جزءًا من "الاحتلال المستنير"، ويصورون مستقبلًا يعيش فيه اليهود والعرب بسلام, كان حاتصني، المحامي، يقدم خدمات قانونية للفلسطينيين وكان يحب أسواق الخليل, عندما سألته إن كان يفكر يومًا في العيش في مكان بعيد وهادئ، مثل أوروبا الكلاسيكية، أجاب بحسم: "إسطنبول على الأكثر", كانت إجابته تردد في ذهني هذا الأسبوع عندما شاهدت لقطات من العنف في أمستردام, بدا أن أماكن مثل إسطنبول وأوروبا الكلاسيكية، التي كانت ذات يوم رموزًا للجوء، قد فقدت جاذبيتها.
الوضع يمكن تلخيصه ببساطة: كلما طال بقاء إسرائيل في غزة وجنوب لبنان، كلما ازدادت صور المدنيين المشردين والمنازل المدمرة التي تغزو وسائل الإعلام الدولية، مما يعزل البلاد أكثر, الهجوم في أمستردام هو مجرد جزء صغير من حملة أوسع ضد إسرائيل، وهي حملة تؤثر تدريجيًا على صورة إسرائيل العالمية واقتصادها وتقدمها العلمي، وكذلك على سلامة اليهود في جميع أنحاء العالم، خصوصًا أولئك الذين يعلنون عن هويتهم اليهودية علنًا, هذه الحملة، رغم أنها منظمة جزئيًا، تنمو أيضًا بشكل عفوي، مدفوعة بالنشاط السياسي, في الوقت الذي تواجه فيه روسيا مقاطعة حكومية واسعة، تجد إسرائيل نفسها في مواجهة مقاومة متزايدة، حيث يدعو النشطاء إلى مقاطعة عالمية، وهو ما بدأ يحظى بدعم من بعض الحكومات.
القصة التي سأرويها هنا توضح كيفية تنظيم مثل هذه الحملات، بدءًا بحادثة تتعلق بسفينة تجارية تُدعى "كاثرين", وتبدأ القصة في يوليو في ميناء هاي فونغ الفيتنامي، حيث تم تحميل 8 أطنان من مادة"آر دي اكس"، وهي مركب عضوي يستخدم في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، على متن سفينة "كاثرين", كان للحكومة الشيوعية في فيتنام دور في هذه الشحنة, كانت رحلة "كاثرين" مخططة للمرور حول إفريقيا، ربما لتجاوز الحصار الحوثي في البحر الأحمر, تم نشر تفاصيل هذه الشحنة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من قبل ماديسون بانون، الناشطة الأمريكية المقيمة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، والمنخرطة في حركة "بي دي اس" (المقاطعة، الاستثمارات، والعقوبات) ضد إسرائيل.
قام عمال الميناء في فيتنام بنقل الخبر إلى النشطاء، الذين سرعان ما تحركوا في جنوب أفريقيا, قاموا بتتبع حركة السفينة عبر تطبيق "مارين ترافك" الذي يرصد حركة السفن في جميع أنحاء العالم, عندما طلبت "كاثرين" أن ترسو في خليج فالبس في ناميبيا، تحرك النشطاء بسرعة, قاموا بتنظيم أنفسهم عبر مجموعة واتساب واتصلوا بالمسؤولة القانونية في الحكومة الناميبية، إيفون داوساب، التي كانت قد حضرت مؤتمرًا مناهضًا لإسرائيل في جوهانسبرغ, وكانت داوساب قد قابلت النشطاء هناك، وتوقعوا منها التحرك, أرسلت داوساب رسالة رسمية إلى هيئة الموانئ في ناميبيا تطلب فيها حظر رسو السفينة, وكان مبررها أن السماح للسفينة بالرسو قد ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، مما يعرض ناميبيا لدعوى قضائية في محكمة العدل الدولية في لاهاي, كما أثار النشطاء عاصفة من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي لحملتهم الداعمة للمقاطعة.
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