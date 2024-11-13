الغارات الجوية الإسرائيلية تسفر عن مقتل 29 شخصًا في مناطق مختلفة من لبنان

(MENAFN
) أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 12نوفمبر, عن مقتل 29 شخصًا في مناطق مختلفة من لبنان، بما في ذلك مناطق تأوي عائلات نازحة, وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، قُتل 12 شخصًا في هجوم على بلدة جون في منطقة الشوف جنوب بيروت، وهي منطقة كانت قد تجنبت إلى حد كبير الغارات الإسرائيلية حتى الآن, وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن الضربة استهدفت مبنى سكني يضم عائلات نازحة.
كانت هذه العائلات قد فرّت من المناطق الجنوبية والشرقية من لبنان، وكذلك من الضواحي الجنوبية، التي تعرضت لقصف مكثف من قبل الطيران الإسرائيلي, وتقدّر الأمم المتحدة أن حوالي 900,000 شخص قد نزحوا في جميع أنحاء لبنان بسبب النزاع المستمر.
وقع الهجوم في جون بعد ساعات من ضربة مماثلة على منزل في بلدة بعلشميه شرق بيروت، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة خمسة آخرين, وتعد بعلشميه، التي تقع في منطقة جبلية عالية، من المناطق التي كانت قد تجنبت القصف الإسرائيلي سابقًا، وقد احتضنت أيضًا عائلات نازحة, وأكد مصدر أمني أن الهجوم في بعلشميه استهدف منزلًا يقطنه نازحون، بما في ذلك نساء وأطفال, وتأتي هذه الغارات الجوية القاتلة بعد هجوم مماثل في اليوم السابق في شمال لبنان، أسفر أيضًا عن مقتل 8 أشخاص من العائلات النازحة، حسب وزارة الصحة.
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