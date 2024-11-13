مجموعة EBC Financial Group تسجل علامة تجارية في تشيلي، مما يعزز وجودها في أمريكا اللاتينية

من خلال تأمين علامتها التجارية في تشيلي، تعمل مجموعة EBC المالية على تعزيز حضور علامتها التجارية وجهود حماية المستثمرين في أمريكا اللاتينية.

من خلال المالي، تقدم مجموعة EBC المالية ورش عمل وجلسات تدريبية عملية للتداول، مما يعزز التزامها بدعم نمو المستثمرين وثقتهم في السوق المالية.

تسعى مجموعة EBC المالية إلى تعزيز الريادة في مجال التمويل من خلال أن تصبح شريك الصرف الأجنبي الرسمي لنادي برشلونة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

حصلت مجموعة EBC المالية على علامة تجارية في تشيلي، مما يعزز التوسع في أمريكا اللاتينية ويتماشى مع الجهود التنظيمية في تشيلي لتحقيق النزاهة المالية.

CHILE, November 13, 2024 /EINPresswire / -- تفخر مجموعة EBC المالية (EBC) بالإعلان عن تسجيل علامتها التجارية بنجاح في تشيلي، وهو إنجاز يعزز بصمة EBC في أمريكا اللاتينية ويعزز التزامها بالتوسع المسؤول في السوق وحماية المستثمرين. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية تفاني EBC في الحفاظ على سلامة العلامة التجارية وإنشاء حضور موثوق به في واحدة من أكثر الأسواق المالية ديناميكية في أمريكا الجنوبية.

توسيع نفوذ EBC في أمريكا اللاتينية

إن سوق الصرف الأجنبي المتنامية بسرعة في تشيلي، والتحسينات التنظيمية الأخيرة التي أدخلتها، تجعلها منطقة مهمة لتوسع EBC. وقد قدمت هيئة السوق المالية (CMF)، وهي الهيئة التنظيمية الأساسية في تشيلي، إرشادات أكثر صرامة لسلوك السوق، وإعادة تشكيل النظام البيئي المالي في البلاد لردع سوء السلوك المالي وتعزيز المساءلة. ومع زيادة حماية المستثمرين ومعايير الشفافية، أصبحت تشيلي مركزًا للتداول المالي المسؤول.

يعمل تسجيل العلامة التجارية لـ EBC كإجراء محوري لحماية ملكيتها الفكرية في سوق سريعة التطور. ومع عمل تشيلي على فرض معايير أعلى للنزاهة المالية وتأسيس نفسها كنموذج للتنظيم في المنطقة، فإن جهود EBC لتأمين حضور علامتها التجارية تتوافق مع توقعات الصناعة الأوسع للشفافية التشغيلية وحماية الملكية الفكرية في أمريكا اللاتينية.

يمثل إنشاء حماية العلامة التجارية هذه في تشيلي ركيزة للتوسع المستمر لـ EBC في جميع أنحاء المنطقة، حيث تركز الهيئات التنظيمية بشكل تدريجي على تعزيز أمن السوق. ومع قيام EBC ببناء بصمتها، فإن هذا الاعتراف الرسمي بالعلامة التجارية لا يحمي من الانتهاك في تشيلي فحسب، بل يدعم أيضًا هدف الشركة المتمثل في خدمة عملاء أمريكا اللاتينية بشكل مسؤول. يدعم هذا الأساس استراتيجية EBC الأوسع نطاقًا، حيث تعمل الشركة بنشاط على تأمين حماية مماثلة في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى. تضمن هذه الخطوات أن تستمر EBC في كونها حضورًا معترفًا به وجديرًا بالثقة مع نضج المشهد التنظيمي المالي في المنطقة.

تمكين المستثمرين في أمريكا اللاتينية من خلال التعليم المالي والتدريب العملي

إن التزام EBC بدعم المستثمرين في أمريكا اللاتينية يتجاوز تأمين الحماية القانونية. فقد استضافت EBC مؤخرًا سلسلة من ندوات التداول في أسواق أمريكا اللاتينية الرئيسية، بما في ذلك كولومبيا والمكسيك وتشيلي والأرجنتين، بهدف تزويد المستثمرين الجدد والمتمرسين بالمعرفة التجارية المتقدمة والرؤى الاستراتيجية. وفي هذه الندوات، شارك المتداولون المتمرسون في EBC إرشادات بالغة الأهمية حول مواضيع مثل التحليل الأساسي والفني وعلم نفس التداول وتنفيذ الاستراتيجية الفعّالة - إلى جانب العروض التوضيحية الحية لمنصة EBC وأدواتها لتعزيز اتخاذ القرارات التجارية.

تتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع لـ EBC المتمثل في تعزيز شبكة عالمية تربط المتداولين بخبراء الصناعة، وتزويدهم بتعليم مالي منهجي للتنقل في الأسواق المعقدة بثقة. يعكس تركيز EBC على إتقان التداول تفانيها في بناء مجتمع حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى الموارد والأدوات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم في بيئة منظمة وداعمة.

الشراكات العالمية والمبادرات التعليمية

بالإضافة إلى التوسع في أمريكا اللاتينية، تعمل مجموعة EBC المالية على تعزيز المشاركة العالمية من خلال الشراكات الاستراتيجية والتواصل التعليمي. بالشراكة مع قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، تواصل EBC رعاية سلسلة "ما يفعله خبراء الاقتصاد حقًا" التابعة للمؤسسة، والتي تعرض كيف يمكن للاقتصاد أن يقدم حلولاً لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم. مع حلقة قادمة حول الاقتصاد الكلي والمناخ من المقرر أن تقام في 14 نوفمبر 2024 في كلية كرايست تشيرش، أكسفورد، تلتزم EBC بدعم المبادرات التي تدفع المشاركة المجتمعية والتحول المجتمعي، وسد فجوات المعلومات من خلال التعليم العام لتعزيز المجتمعات المستدامة القائمة على المعرفة.

كما تعمل EBC كشريك رسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم. تمتد هذه الشراكة التي تبلغ مدتها 3.5 سنوات، والتي تم إطلاقها في أبريل 2024، عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتماشى مع التزام EBC بالشفافية وحماية المستثمرين مع قيم نادي برشلونة المتمثلة في الاحترام والطموح والتأثير المجتمعي.

عبر مناطق عالمية رئيسية. يعزز هذا التعرض رؤية EBC داخل المجتمع الرياضي، مما يسلط الضوء على التزامها بربط عالم المال والرياضة. من خلال التحالف مع نادٍ معترف به عالميًا مثل نادي برشلونة لكرة القدم، تعزز EBC حضورها بين جماهير جديدة وتدعم مهمتها للتواصل مع المشجعين والتجار في جميع أنحاء العالم.

تنمية علامة تجارية عالمية عبر الأسواق المتقدمة والناشئة

مع تسجيل علامتها التجارية الآن في تشيلي، تستعد مجموعة EBC Financial Group لمزيد من التوسع العالمي، وتظل ثابتة في مهمتها لتقديم خدمات مالية موثوقة وفعالة وتنافسية. حتى الآن، حصلت مجموعة EBC Financial Group على تسجيلات علامات تجارية في أسواق رئيسية متعددة بما في ذلك هونج كونج وتايوان والمملكة المتحدة وإندونيسيا وماليزيا والهند واليابان وسنغافورة وتشيلي وبيرو. يعزز هذا الإنجاز في أمريكا اللاتينية حضور العلامة التجارية العالمية لـ EBC، مما يضمن استفادة العملاء في جميع أنحاء العالم من أعلى معايير النزاهة المالية.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية في الحي المالي المرموق في لندن، وهي مشهورة بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. وقد نجحت مجموعة EBC بسرعة في ترسيخ مكانتها كشركة وساطة عالمية، مع وجود واسع النطاق في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وسيدني وجزر كايمان وعبر الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والهند. تخدم مجموعة EBC مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمحترفين والمؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

تفتخر مجموعة EBC، التي حازت على العديد من الجوائز، بالالتزام بمستويات رائدة من المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع الشركات التابعة لمجموعة EBC المالية للتنظيم والترخيص في ولاياتها القضائية المحلية. تخضع شركة EBC Financial Group (UK) Limited للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Cayman) Limited للتنظيم من قبل هيئة النقد في جزر كايمان (CIMA)، وتخضع شركة EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd، وشركة EBC Asset Management Pty Ltd للتنظيم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تتألف مجموعة EBC من محترفين محنكين يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث نجحوا بمهارة في المرور عبر دورات اقتصادية مهمة من اتفاقية بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. وتدافع شركة EBC عن ثقافة حيث تكون النزاهة والاحترام وأمن أصول العملاء في المقام الأول، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة للمستثمرين بأقصى قدر من الجدية التي يستحقونها.

تعد شركة EBC الشريك الرسمي للصرف الأجنبي لنادي برشلونة لكرة القدم، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. كما تعد EBC شريكة لحملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" التي ينظمها قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، والتي تهدف إلى كشف غموض الاقتصاد وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز الفهم العام والحوار.

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Douglas Chew

EBC Financial Group

+60 11-3196 6887

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