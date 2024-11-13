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باريس تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام كنيسة فرنسية في القدس

11/13/2024 2:10:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN- استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في باريس جوشوا زاركا، للاحتجاج على اقتحام قوات الاحتلال كنيسة "ايليونا" في القدس التي تعد ملكية وطنية فرنسية، خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان بارو إلى القدس في السابع من الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه "تم استدعاء زاركا إلى وزارة الخارجية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث".

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