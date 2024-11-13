باريس تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام كنيسة فرنسية في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس/PNN- استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في باريس جوشوا زاركا، للاحتجاج على اقتحام قوات الاحتلال كنيسة "ايليونا" في القدس التي تعد ملكية وطنية فرنسية، خلال زيارة وزير
الخارجية الفرنسي جان بارو إلى القدس في السابع من الشهر الجاري.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه "تم استدعاء زاركا إلى وزارة الخارجية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث".
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