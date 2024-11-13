اليوم الـ 404: الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإبادة الجماعية في غزة ويعزل الشمال بالكامل

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 404 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف، إضافة إلى ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين. ويعيش القطاع حالة إنسانية كارثية بسبب الحصار المستمر، مع نزوح أكثر من 95% من السكان.
وواصلت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهداف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك منازل وتجمعات النازحين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
كما تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري للأحياء في رفح منذ السابع من مايو الماضي، بالإضافة إلى شن عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف على عدة محاور من قطاع غزة، وارتكاب مجازر مروعة ونسف منازل في مخيم جباليا.
وفي شمال غزة، لليوم الأربعين على التوالي، يستمر الحصار الإسرائيلي الذي يرافقه قصف جوي ومدفعي عنيف، مما أدى إلى عزل المحافظة الشمالية بالكامل عن باقي مناطق القطاع.
من جانب آخر، لليوم الـ 22 على التوالي، تُعيق قوات الاحتلال عمل الدفاع المدني في شمال القطاع عبر استهدافه المستمر، مما ترك آلاف المواطنين في المنطقة بلا رعاية إنسانية أو طبية.
وفي وقت مبكر من اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من الغارات، في حين قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال غزة.
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