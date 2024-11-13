اليوم الـ 404: الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإبادة الجماعية في غزة ويعزل الشمال بالكامل

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 404 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف، إضافة إلى ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين. ويعيش القطاع حالة إنسانية كارثية بسبب الحصار المستمر، مع نزوح أكثر من 95% من السكان.

وواصلت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهداف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك منازل وتجمعات النازحين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.

كما تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري للأحياء في رفح منذ السابع من مايو الماضي، بالإضافة إلى شن عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف على عدة محاور من قطاع غزة، وارتكاب مجازر مروعة ونسف منازل في مخيم جباليا.

وفي شمال غزة، لليوم الأربعين على التوالي، يستمر الحصار الإسرائيلي الذي يرافقه قصف جوي ومدفعي عنيف، مما أدى إلى عزل المحافظة الشمالية بالكامل عن باقي مناطق القطاع.

من جانب آخر، لليوم الـ 22 على التوالي، تُعيق قوات الاحتلال عمل الدفاع المدني في شمال القطاع عبر استهدافه المستمر، مما ترك آلاف المواطنين في المنطقة بلا رعاية إنسانية أو طبية.

وفي وقت مبكر من اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من الغارات، في حين قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال غزة.