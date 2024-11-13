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الاحتلال يهدم منشأة سياحية في الزاوية

11/13/2024 2:10:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منشأة سياحية "شاليه" في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة سياحية "شاليه" تعود ملكيتها للمواطن محمد عامر من سكان قرية مسحة المجاورة.

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