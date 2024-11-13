الاحتلال يهدم منشأة سياحية في الزاوية

الاحتلال يهدم منشأة سياحية في الزاوية
التاريخ
11/13/2024 2:10:04 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منشأة سياحية "شاليه" في بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة سياحية "شاليه" تعود ملكيتها للمواطن محمد عامر من سكان قرية مسحة المجاورة.
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