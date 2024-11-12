ديار المحرق تعلن نجاح مشاركتها في سيتي سكيب الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، نجاح مشاركتها في اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العالمي، الذي يُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 11 - 14 نوفمبر 2024.
وتُعدّ هذه المشاركة الثانية لديار المحرق في المعرض، حيث تستعرض الشركة من خلال منصتها التابعة لجناح مملكة البحرين مجموعة من مشاريعها المتميزة في المجال العقاري، بما في ذلك: النسيم، البارح، مزون، وقسائم المباني السكنية، التي حظيت جميعها باهتمام واسع من قِبل الزوار والمشاركين منذ اليوم الأول للمعرض، مما يعكس المكانة المتقدمة للشركة على مستوى القطاع العقاري.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق: «نحن فخورون بمشاركتنا في هذا المعرض البارز للمرة الثانية على التوالي، والذي يُعدّ منصة مثالية للتواصل مع شركائنا وعملائنا، وتبادل الخبرات والأفكار مع قادة ورواد الصناعة. ولقد كان اليوم الأول من المعرض ناجحًا للغاية ونحن متحمسون لما ستحمله الأيام القادمة خلال هذا المعرض».
ويعدّ معرض سيتي سكيب العالمي 2024 من أبرز الفعاليات العقارية في المنطقة، حيث تشارك فيه العديد من الشركات الرائدة محليًا وإقليميًا، ويجمع مجموعة من المتحدثين والخبراء في مجال التطوير العقاري والمشاريع الضخمة. ويوفر الحدث منصة مثالية لتبادل الأفكار واستعراض المشاريع التنموية التي تسهم في تطور القطاع العقاري على مستوى المملكة والخليج.
ومع استمرار فعاليات المعرض حتى 14 نوفمبر 2024، تدعو ديار المحرق جميع الزوار المهتمين إلى زيارة منصتها في جناح البحرين للتعرف على أحدث المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة.
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