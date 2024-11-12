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ديار المحرق تعلن نجاح مشاركتها في سيتي سكيب الرياض

11/12/2024 11:30:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬نجاح‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬يُعقد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬11‭ - ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

وتُعدّ‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الثانية‭ ‬لديار‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬تستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصتها‭ ‬التابعة‭ ‬لجناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مشاريعها‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العقاري،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬النسيم،‭ ‬البارح،‭ ‬مزون،‭ ‬وقسائم‭ ‬المباني‭ ‬السكنية،‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬جميعها‭ ‬باهتمام‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الزوار‭ ‬والمشاركين‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للمعرض،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬للشركة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬البارز‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬وعملائنا،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬ورواد‭ ‬الصناعة‭. ‬ولقد‭ ‬كان‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬ناجحًا‭ ‬للغاية‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لما‭ ‬ستحمله‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‮»‬‭.‬

ويعدّ‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا،‭ ‬ويجمع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والمشاريع‭ ‬الضخمة‭. ‬ويوفر‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬واستعراض‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والخليج‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬تدعو‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬جميع‭ ‬الزوار‭ ‬المهتمين‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬منصتها‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭.‬

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