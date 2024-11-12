Wednesday, 13 November 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مضامين كلمة ولي العهد في القمة غير العادية

11/12/2024 11:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) جاءت القمة العربية الإسلامية غير العادية التي احتضنتها الرياض للعام الثاني على التوالي، وسط متغيرات اقليمية وعالمية، حيث بدأت القمة بكلمة مركزة ومقتضبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كانت هي البداية والنهاية للقمة، فما بعدها كان مجرد تأكيد على ما احتوته من مضامين مهمة، وما حملته من رسائل للمجتمع الدولي، اتسمت بالوضوح والصرامة وتأكيد على نهج المملكة في الوقوف إلى جانب أشقائها وفي مقدمتهم الشعبين الفلسطيني واللبناني. حيث أكدت على الهدف الأساسي للقمة هو دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم السماح بانتقاص سيادتها، وحشد الجهود لتحقيقها. كما أكدت على ضرورة إيقاف إطلاق النار وحماية المدنيين وضرورة إيصال المساعدات للمهجرين وإعادتهم إلى منازلهم، كما حملت تأكيد المملكة على حفظ سيادة الدول ومنها إيران ،وإيقاف جميع الصراعات والتركيز على التنمية.
هذه القمة جاءت بعد متغيرات جوهرية ، أبرزها عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض، أيضا ما شهدتها العلاقات السعودية الإيرانية من تطور مستمر، والتنسيق بين البلدين في العديد من المجالات ،ووصول الحرب الروسية الاوكرانية إلى نقطة النهاية.
لذلك حان الوقت لوضع حد لحالة الضعف والشتات والتشرذم في بعض الدول العربية، والتخلص من سيطرة المليشيات عليها، وهو ما جعلها فريسة سهلة للعدوان الإسرائيلي الذي اشاع فيها الفوضى والدمار وسفك الدماء دون رادع دولي، تحت ذريعة حماية أمنه القومي.
وفي الختام نجد أن كل هذا القناعات التي وصل اليها المجتمع الدولى أخيرا تأتى متوافقة تماما مع كل ما كانت قد حذرت منه المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة، وما نادت به من حلول، حيث سبقت العالم في تحديد مواطن الخطر، وطالبت بالتعاطي معها بحكمة، حرصا على توفير حياة كريمة لهذه الشعوب.

MENAFN12112024000089011017ID1108879672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث