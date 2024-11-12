انطلاق معرض الرياض الدولي للمنسوجات

(MENAFN
- Al Watan)
يشارك نخبة من المصممين المحترفين مهنيًا، في الأزياء، في معرض
الرياض الدولي للمنسوجات، الذي يُقام خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري بقاعة أرينا الرياض للمعارض، حيث يشاركون في تقديم ورش عمل ومحاضرات حول أحدث التقنيات الحديثة في التصميم وصناعة الملابس، وسبل تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف.
يعتبر المعرض منصة الأعمال الأبرز لإطلاق الابتكارات والتقنيات المستقبلية في مجال تكنولوجيا
صناعة النسيج والملابس والطباعة على المنسوجات والأقمشة والخيوط، ويُعد المعرض الوجهة المثالية للمهتمين بأحدث التطورات والفرص في صناعة النسيج وأفضل الابتكارات من جميع أنحاء العالم. يقام المعرض للسنة الثانية في المملكة لأهميته في جمع جميع عناصر سلسلة القيمة لصناعات المنسوجات والملابس تحت سقف واحد.
وتشمل الورش التدريبية والمحاضرات نخبة من خبراء الأزياء، من بينهم الدكتورة تماضر كتبي، التي ستتناول فن الرسم على القماش باستخدام التقنيات الحديثة، والمصممة سهيلة حافظ، التي ستتحدث عن أهمية الاستدامة في التراث، ويشارك المصمم ملاذ الخطيب تجربته في عالم التصميم بأدوات التقنية. وتستعرض المصممة سيرت رفيق، تطبيق التشكيل على المانيكان، إضافة إلى ذلك، ستقدم ريم باسالم، ورشة حول رسم الباترون باستخدام أحدث برنامج تقني من الشركة الإيطالية أوداسيس، وستطرح داليا الغزالي، مقدمة عن برنامج كلو ثري دي ثلاثي الأبعاد، والذي أحدث ثورة وتحولًا في عالم التصميم.
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