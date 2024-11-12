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انطلاق معرض الرياض الدولي للمنسوجات

11/12/2024 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك نخبة من المصممين المحترفين مهنيًا، في الأزياء، في معرض الرياض الدولي للمنسوجات، الذي يُقام خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري بقاعة أرينا الرياض للمعارض، حيث يشاركون في تقديم ورش عمل ومحاضرات حول أحدث التقنيات الحديثة في التصميم وصناعة الملابس، وسبل تحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف.
يعتبر المعرض منصة الأعمال الأبرز لإطلاق الابتكارات والتقنيات المستقبلية في مجال تكنولوجيا صناعة النسيج والملابس والطباعة على المنسوجات والأقمشة والخيوط، ويُعد المعرض الوجهة المثالية للمهتمين بأحدث التطورات والفرص في صناعة النسيج وأفضل الابتكارات من جميع أنحاء العالم. يقام المعرض للسنة الثانية في المملكة لأهميته في جمع جميع عناصر سلسلة القيمة لصناعات المنسوجات والملابس تحت سقف واحد.
وتشمل الورش التدريبية والمحاضرات نخبة من خبراء الأزياء، من بينهم الدكتورة تماضر كتبي، التي ستتناول فن الرسم على القماش باستخدام التقنيات الحديثة، والمصممة سهيلة حافظ، التي ستتحدث عن أهمية الاستدامة في التراث، ويشارك المصمم ملاذ الخطيب تجربته في عالم التصميم بأدوات التقنية. وتستعرض المصممة سيرت رفيق، تطبيق التشكيل على المانيكان، إضافة إلى ذلك، ستقدم ريم باسالم، ورشة حول رسم الباترون باستخدام أحدث برنامج تقني من الشركة الإيطالية أوداسيس، وستطرح داليا الغزالي، مقدمة عن برنامج كلو ثري دي ثلاثي الأبعاد، والذي أحدث ثورة وتحولًا في عالم التصميم.

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