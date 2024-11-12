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الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية

11/12/2024 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في مكتبه بمقر الهيئة، الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وبحث الاجتماع، عددًا من المواضيع المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والجهود الحكومية لدعم هذا القطاع الاقتصادي المهم، إلى جانب بحث تطوير التعاون والتنسيق بين الهيئة والجمعية.

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