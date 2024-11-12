الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في مكتبه بمقر الهيئة، الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وبحث الاجتماع، عددًا من المواضيع المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، والجهود الحكومية لدعم هذا القطاع الاقتصادي المهم، إلى جانب بحث تطوير التعاون والتنسيق بين الهيئة والجمعية.
MENAFN12112024000055011008ID1108879400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.