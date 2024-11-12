وزارة الصناعة والتجارة تعتمد نظام مواعيد لتنظيم خدمة العملاء

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن انتقال مراكز خدمة العملاء للعمل بنظام "مواعيد"، وذلك عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز كفاءة خدماتها المقدمة وتسهيل تواصل العملاء معها.
وفي هذا السياق، صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، بأن نظام "مواعيد" يوفر واجهة ذكية ومتطورة تتميز بتصميم جاذب وسهل الاستخدام، مما يسهم في تسهيل حجز وجدولة المواعيد إلكترونيًا. وأشار إلى أن النظام يتيح للعملاء إمكانية تحميل تطبيق (مواعيد) عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/app، مما يسهم في تبسيط عملية الحجز بشكل فعال ومريح.
وأوضح الشيخ حمد أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل مستمر على تلبية احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم عبر اعتماد التقنيات الحديثة، وذلك بهدف توفير خدمات تلبي أعلى معايير الجودة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة المعتمدة لدى الوزارة. ودعا العملاء إلى الاستفادة من تطبيق (مواعيد) لتنظيم مواعيدهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة للارتقاء بخدماتها وتعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين في مختلف قطاعات الوزارة.
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