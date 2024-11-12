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وزارة الصناعة والتجارة تعتمد نظام مواعيد لتنظيم خدمة العملاء

11/12/2024 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن انتقال مراكز خدمة العملاء للعمل بنظام "مواعيد"، وذلك عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز كفاءة خدماتها المقدمة وتسهيل تواصل العملاء معها.
وفي هذا السياق، صرح الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، بأن نظام "مواعيد" يوفر واجهة ذكية ومتطورة تتميز بتصميم جاذب وسهل الاستخدام، مما يسهم في تسهيل حجز وجدولة المواعيد إلكترونيًا. وأشار إلى أن النظام يتيح للعملاء إمكانية تحميل تطبيق (مواعيد) عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/app، مما يسهم في تبسيط عملية الحجز بشكل فعال ومريح.
وأوضح الشيخ حمد أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل مستمر على تلبية احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم عبر اعتماد التقنيات الحديثة، وذلك بهدف توفير خدمات تلبي أعلى معايير الجودة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة المعتمدة لدى الوزارة. ودعا العملاء إلى الاستفادة من تطبيق (مواعيد) لتنظيم مواعيدهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة للارتقاء بخدماتها وتعزيز التواصل الفعال مع المتعاملين في مختلف قطاعات الوزارة.

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