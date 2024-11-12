35 قتيلا وعشرات الجرحى بعملية دهس في جنوب الصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جوهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬35‭ ‬شخصا‭ ‬وأصيب‭ ‬43‭ ‬بجروح‭ ‬عندما‭ ‬صدمت‭ ‬سيارة‭ ‬أشخاصا‭ ‬كانوا‭ ‬يمارسون‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مركز‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جوهاي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الصين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمس‭. ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬المقاطعة،‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬منفذ‭ ‬عملية‭ ‬الدهس‭ ‬سيارته‭ ‬نحو‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمس‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هجوما‭ ‬خطيرا‭ ‬وخبيثا‮»‬‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬جوهاي‭ ‬الرياضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬بلغت‭ ‬35‭ ‬شخصا‭. ‬وأما‭ ‬الجرحى‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬43‭ ‬شخصا،‭ ‬فإن‭ ‬حالاتهم‭ ‬لا‭ ‬تشكّل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭. ‬

وأشارت‭ ‬تحقيقات‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬البالغ‭ ‬62‭ ‬عاما‭ ‬واسم‭ ‬عائلته‭ ‬فان‭ ‬‮«‬اندفع‭ (‬للقيام‭ ‬بعمية‭ ‬الدهس‭) ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬تقسيم‭ ‬الأملاك‭ ‬بعد‭ ‬طلاقه‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬الشرطة‭.

‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬فان‭ ‬‮«‬قاد‭ ‬سيارة‭ ‬صغيرة‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬ودخل‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬المدينة‭ ‬الرياضي‭ ‬حيث‭ ‬دهس‭ ‬أشخاصا‭ ‬كانوا‭ ‬يمارسون‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬الداخلية‭ ‬للمركز‭ ‬الرياضي‮»‬‭.

‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تمّت‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬سارعت‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬بينما‭ ‬حاول‭ ‬الفرار‭ ‬بسيارته‮»‬‭. ‬

وعثرت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬فان‭ ‬داخل‭ ‬سيارته‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بجرح‭ ‬نفسه‭ ‬بسكين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬توقفه‭ ‬ليتم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬

وأضافت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنه‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬بعد‭ ‬إصابات‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عنقه‭ ‬وأجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬جسده‭ ‬وهو‭ ‬بالتالي‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الخضوع‭ ‬لعملية‭ ‬استجواب‭. ‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬لعلاج‭ ‬الجرحى‭ ‬و«طالب‭ ‬بمعاقبة‭ ‬مرتكبي‭ (‬هذه‭ ‬الاعمال‭) ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭). ‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬عشية‭ ‬انطلاق‭ ‬أكبر‭ ‬معرض‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬يستعرض‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الجوي‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‭ ‬لبكين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬نفسها‭.‬