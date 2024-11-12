35 قتيلا وعشرات الجرحى بعملية دهس في جنوب الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جوهاي - (أ ف ب): قُتل 35 شخصا وأصيب 43 بجروح عندما صدمت سيارة أشخاصا كانوا يمارسون الرياضة في محيط مركز رياضي في مدينة جوهاي في جنوب الصين، وفق ما أفادت الشرطة أمس.
وأفاد بيان للشرطة في المقاطعة، أن الحادث وقع مساء الاثنين، حيث قاد منفذ عملية الدهس سيارته نحو مواطنين في إحدى المنشآت الرياضية. وقالت الشرطة أمس: إن «هجوما خطيرا وخبيثا» وقع في مركز جوهاي الرياضي، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى بلغت 35 شخصا. وأما الجرحى البالغ عددهم 43 شخصا، فإن حالاتهم لا تشكّل خطرا على حياتهم.
وأشارت تحقيقات أولية إلى أن السائق البالغ 62 عاما واسم عائلته فان «اندفع (للقيام بعمية الدهس) نتيجة عدم رضاه عن تقسيم الأملاك بعد طلاقه»، بحسب بيان الشرطة.
وأضاف البيان أن فان «قاد سيارة صغيرة عبر البوابة ودخل إلى مركز المدينة الرياضي حيث دهس أشخاصا كانوا يمارسون الرياضة في الطرق الداخلية للمركز الرياضي».
وتابع أنه «تمّت السيطرة عليه في المكان من قبل الشرطة التي سارعت إلى الموقع بينما حاول الفرار بسيارته».
وعثرت الشرطة على فان داخل سيارته حيث قام بجرح نفسه بسكين قبل أن توقفه ليتم نقله إلى المستشفى.
وأضافت الشرطة أنه حاليا في غيبوبة بعد إصابات تسبب بها في عنقه وأجزاء أخرى من جسده وهو بالتالي غير قادر على الخضوع لعملية استجواب.
ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل «جهود شاملة» لعلاج الجرحى و«طالب بمعاقبة مرتكبي (هذه الاعمال) بما يتوافق مع القانون»، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ووقع الحادث عشية انطلاق أكبر معرض للطيران في الصين يستعرض قطاع الفضاء الجوي المدني والعسكري لبكين في المدينة نفسها.
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