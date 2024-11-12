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قادة العالم يبحثون في ((كوب29)) طريقة تسريع العمل المناخي في غياب الولايات المتحدة

11/12/2024 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دافع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬الذي‭ ‬تستضيف‭ ‬بلاده‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب29‭) ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬مواردها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬قمة‭ ‬لقادة‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬باكو‭. ‬وقال‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬للمندوبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬‮«‬انقلوا‭ ‬عني‭ ‬أنني‭ ‬قلت‭ ‬إنها‭ ‬هبة‭ ‬من‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لوم‭ ‬البلدان‭ ‬لأنها‭ ‬تملكها‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬لومها‭ ‬لأنها‭ ‬جلبتها‭ ‬إلى‭ ‬السوق،‭ ‬لأن‭ ‬السوق‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬

ويجتمع‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬حكومة‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬النامية،‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬كوب29‮»‬‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تعجيل‭ ‬التحرك‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المشكك‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬رئيسا‭ ‬لأكبر‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬الأمين‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬سايمن‭ ‬ستيل‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬التحرك‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬متين‭ ‬وسيستمر‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬ترامب‭. ‬

وصرح‭ ‬ستيل‭ ‬لصحفيين‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬‮«‬كتب‭ ‬العديد‭ ‬منكم‭ ‬عن‭ ‬الآثار‭ ‬المناخية‭ ‬للأحداث‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭. ‬سأكتفي‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬تحركنا‭ ‬قوي‭. ‬إنه‭ ‬متين‭ ‬وسيستمر‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬المتطورة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬كوب29‮»‬‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬بشأن‭ ‬المساعدات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬تقديمها‭ ‬للدول‭ ‬النامية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تبعات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬وأوضح‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تخرج‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬من‭ ‬باكو‭ ‬خالية‭ ‬الوفاض‭. ‬يجب‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‮»‬‭. ‬

انطلق‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬كوب29‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬أذربيجان،‭ ‬وهي‭ ‬دولة‭ ‬نفطية،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬نسخته‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دعوات‭ ‬حيوية‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬دولي‭. ‬ويتوقع‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

ويضعف‭ ‬احتمال‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس،‭ ‬موقف‭ ‬مفاوضي‭ ‬القوة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وطمأن‭ ‬مبعوث‭ ‬المناخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬بوديستا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أوقفت‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬التحرك‭ ‬المناخي‭ ‬موقتا،‭ ‬فإن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬ويفترض‭ ‬تاليا‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬جبهة‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬للدول‭ ‬النامية‭. ‬وأضاف‭ ‬بوديستا‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬نهاية‭ ‬معركتنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عالم‭ ‬أنظف‭ ‬وأكثر‭ ‬أمانا‭. ‬إن‭ ‬المعركة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الانتخابات‭ ‬أو‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لبلد‭ ‬ما‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬تعهّد‭ ‬الأوروبيون‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودهم،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬اندفاع‭ ‬في‭ ‬باكو‭. ‬وسيتغيب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬ورئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬عن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬يومَي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭. ‬

وسيكون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ممثلا‭ ‬خصوصا‭ ‬برؤساء‭ ‬الوزراء‭ ‬المجري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للتكتل،‭ ‬والإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬والإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني،‭ ‬والرئيس‭ ‬البولندي‭ ‬أندري‭ ‬دودا‭. ‬

ولن‭ ‬تمثَّل‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬إلا‭ ‬بعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬دولها‭ ‬أو‭ ‬حكوماتها‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬التزاما‭ ‬جديدا‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬الغازات‭ ‬المسببة‭ ‬لاحترار‭ ‬المناخ‭. ‬وقال‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬القيادة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مسرور‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب،‭ ‬بالطبع،‭ ‬كما‭ ‬نفعل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬القادة‭.‬

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